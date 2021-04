Ztracený AirTag vám bude moci pomoct najít i androiďák

Jednou z nejzajímavějších novinek včerejška je bez jakékoliv pochyby první lokalizátor z dílny Applu s názvem AirTag. Ten umožní jeho majitelům sledovat jím “označení” předměty přes aplikaci Najít a ty následně i skrze speciální rozhraní ve stejnojmenné aplikaci snadno nalézt v prostoru. Věděli jste však, že si toto příslušenství rozumí i s telefony s Androidem?

AirTagy sice k Androidům nepřipojíte a tedy skrze ně nebudou moci androiďáci sledovat své další předměty, při nalezení ztraceného AirTagu však budou schopní “číst” jeho informace. Zařízení je totiž vybaveno NFC, na kterém jsou “uložena” data mimo jiné o jeho majiteli. A právě ta lze s jakýmkoliv Androidem s podporou NFC přečíst. Totéž pak samozřejmě platí i s iPhony disponující stejnou technologií.

Aktivace NFC na AirTagu nebude nicméně automatická, kvůli čemuž by mohlo být čistě teoreticky jeho dohledání pro neznalé uživatele problémové. Pro to, aby bylo možné NFC z AirTagu číst, totiž musí jeho nálezce po jeho přiložení k telefonu na jeho tělo poklepat a tím jej “nastartovat”. Informace o vlastníkovi lokalizátoru se nicméně zobrazí jen v případě, že jím bude AirTag v aplikaci Najít označen za ztracený – v opačném případě z něj nálezce nevyčte prakticky nic, čeho by se mohl chytit při snaze najít jeho majitele.