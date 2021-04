Co by mohla prozrazovat pozvánka o první letošní Apple Keynote

Celá řada jablíčkářů je již mnoho let přesvědčena o tom, že Apple do pozvánek na své tiskové konference ukrývá indície, které mají novinky či jejich části chystané právě na danou Keynote s předstihem odhalit. Zda tomu tak je či není sice kalifornský gigant nikdy nepotvrdil, ale s ohledem na to, že si spousty designů jeho pozvánek z minulosti skutečně s novinkami na Keynotes spojit šlo o jeho záměru moc lidí nepochybuje. Pojďme si proto společně jako již tradičně zaspekulovat nad tím, co by mohla prozrazovat pozvánka o Keynote příští týden.

Zatímco v předešlých letech bylo možné z pozvánek „vycucat“ mnoho teorií, jak z nedávno zveřejněné pozvánky na WWDC, tak i z té zveřejněné dnes na první letošní Keynote si lze i se spoustou fantazie odnést prakticky jen jednu teorii. Barevné čáry, ze kterých je tvořeno logo Applu, totiž prakticky 100% neodkazují na nic jiného než na novou generaci iPadů Pro – konkrétněji na Apple Pencil, kterou budou tyto tablety samozřejmě podporovat. Že znázorňují čáry tahy Apple Pencil po displeji ostatně naznačuje i skrytý Easter Egg, který jednotlivá barevná „vlákna“ vykresluje na displeji iPhonu hezky plynule. Prohlédnout si jej můžete na pár screenshotech níže.

Fotogalerie Easter Egg pozvanka Keynote 1 Easter Egg pozvanka Keynote 2 Easter Egg pozvanka Keynote 3 Easter Egg pozvanka Keynote 4 +3 Fotek Easter Egg pozvanka Keynote 5 pozvanka keynote Vstoupit do galerie

Skrytí iPadu Pro s Apple Pencil v pozvánce na první letošní Keynote není absolutně žádným překvapením. Jedná se totiž o jedny z nejočekávanějších, ne-li nejočekávanější produkty začátku letoška. Zatímco u Apple Pencil se žádné velké upgrady neočekávají (respektive je alespoň neprozradil nedávný únik fotky), v případě iPadu Pro bychom se měli kromě brutálně výkonného procesoru, podpory 5G sítí či nasazení lepšího fotoaparátu dočkat i malé displejové revoluce. 12,9″ model má být totiž nově osazen displejem s mini LED podsvícením, kterým Apple nahradí nyní využívanou Liquid Retinu. Tu by měl mini LED strčit do kapsy jak z hlediska energetické náročnosti, tak i zobrazobacích schopností, které by se měly výrazně přiblížit OLED panelům využívaným u iPhonů.