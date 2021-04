5 skvělých filmů z iVysílání, které byste si o víkendu neměli nechat ujít

Archiv České televize je často neprávem přehlíženou a vynikající službou, která je k nezaplacení. Je opravdu obsáhlý a najdete zde veškerý obsah, který byl odvysílán v rámcikanálů ČT – s výjimkou pořadů, jejichž zpětné přehrání neumožňují autorská práva. Pokud vám tedy ve standardním vysílacím čase utekl pořad, na který byste se rádi podívali, nezoufejte – můžete využít iVysílání. Jaké kousky na vás na webu ČT čekají tentokrát?

V archivu iVysílání České televize můžete najít také řadu zajímavých dokumentárních pořadů. Jeden z nich – Boj o slon trůn – vypráví o fascinujících způsobech, kterými mezi sebou vzájemně komunikují sloni. Vědci několik desítek let pečlivě sledovali interakcí těchto majestátních zvířat, a vy se nyní můžete podívat na to, k jakým výsledků se dopracovali. Pořad bude k dispozici online do 22. dubna.

Desetiletý Arthur žije s babičkou v malém domku na venkově. Stejně jako všechny děti, je i on fascinován pohádkami, které mu babička vypráví. Zdá se mu o afrických kmenech a neuvěřitelných příbězích, které jsou popsány a namalovány v čarovné knize jeho dědečka, který před několika lety záhadně zmizel. Idylické časy skončí v okamžiku, kdy jim hrozí zabavení domku. Situace vypadá beznadějně. Jedinou šancí je dědečkův poklad, který je údajně ukryt kdesi na zahradě, v Říši Minimojů, roztomilých malých skřítků, o kterých Arthurovi dědeček vyprávěl. Malý Arthur se rozhodne odvrátit hrozící nebezpečí a vydá se hledat pomoc právě do Říše Mimimojů… Arthurova cesta je důkazem, že někdy i ti nejmenší mohou dokázat velké věci. Film bude v iVysílání k dispozici do 21. dubna.

Pokud vás zajímají teorie o dětství, dospívání a životě Ježíše Krista, můžete si v archivu iVysílání pustit pozoruhodný snímek s názvem Rajská zahrada. Italský film z roku 1998 nabízí divákům náhled do srdce člověka, který zásadně ovlivnil historii lidstva.

Příběh dvou starších pánů začíná v nemocnici, kde jsou oba hospitalizováni. Bývalého tramvajáka, melancholika Havlíka, fascinuje životní síla a nezdolný temperament nového známého Chouně. A když zjistí, že jeho nový přítel nemá kde bydlet, sám mu nabídne dočasný pobyt u sebe. Chouň s radostí přijímá nabídku a brzy obrátí Havlíkův spořádaný život vdovce naruby. Starý průvodčí poznává, že také může žít jinak: vesele a bezstarostně. Idyla se pokazí, když Chouň Havlíka okrade.

Jméno Jane Goodall mají jistě někteří z vás neodmyslitelně spjaté s výzkumem života šimpanzů. Zajímavý americký dokumentární snímek s názvem Jane Goodallová – životní příběh vykresluje pozoruhodný portrét obdivuhodné ženy, která většinu své profesní kariéry věnovala životu šimpanzů ve volné přírodě.