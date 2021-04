Podívejte se na vůbec první větší koncept iPadOS 15

Byť do letošního WWDC zbývá ještě několik týdnů, uniká stále více informací okolo připravovaných systémů. Hlavní hvězdou večera bude pochopitelně iOS 15, který se například v těchto dnech ukazuje na fotografiích, byť pravost nelze potvrdit. Své místo vedle iOS, watchOS, macOS či tvOS ale bude mít pochopitelně i systém pro nejpopulárnější tablety na světě – iPadOS.

Skalní fanoušci jsou pochopitelně v očekávání, s čím Apple letos dorazí. Ti zručnější poté nabízí i uživatelské koncepty, ve nichž se uceleně snaží ukázat, co se ve světě o novém systému povídá či jak by si příští verzi představovali oni sami. Svůj pohled na věc tak ukazují i redaktoři z webu 9to5mac, kteří nám na povedeném konceptu ukazují možnou vizáž iPadOS 15. Podle autorů by větší pozornost rozhodně měly dostat widgety. Na rozdíl od iPhonu je totiž momentálně nemůžete umístit kamkoli. Jsou totiž „uzamčené“ na postranním panelu na domovské obrazovce. Toto je asi, ruku na srdce, největší vylepšení, které by uživatelé od tohoto systému požadovali. iPadOS 15 by například nově mohl umožnit vkládat tři velikosti widgetů, pochopitelně podle vůle uživatele. Výzvou rozhodně je i to, aby se widgety co nejlépe zobrazovaly v režimech na výšku i na šířku.

Další zajímavou novinkou, která by na iPadech možná dávala větší smysl než na iPhonech, je novinka z iOS 14 – Knihovna aplikací. Ta by mohla být velice stylově a pohodlně napasována do Docku. Sami redaktoři říkají, že by změn v iPadOS 15 viděli více, přičemž na dalších konceptech momentálně pracují. Co byste na iPadOS 15 uvítali vy?