iOS 15 se ukazuje na prvním úchvatném konceptu. Co by v něm mohl Apple vylepšit?

Pokud se ohlédneme, iOS 14 je v mnoha směrech zásadním systémem, a to kvůli přidávání nových funkcí. Zmínit můžeme například widgety, knihovnu aplikací, okno v obraze a přepracovanou Siri. Některé z funkcí můžeme označit za klíčové, takže pro iOS 15 by mělo být přirozené, že se zaměří převážně na vylepšení stávajícího. Máte nápad, co by Apple mohl zlepšit? Za nás jsou to tyto drobnosti. Pod tímto odstavcem pak naleznete skvělý koncept z dílny 9to5mac, který rozhodně stojí za pozornost.

Domovská obrazovka

Pokud srovnáte iOS 14 s předešlými verzemi, domovská obrazovka na aktuálním systému se může chlubit widgety. Za nás by bylo fajn, kdyby bylo možné měnit jejich velikost. Zároveň by leckdo mohl ocenit, kdyby byl přístup do knihovny aplikací umožněn gestem z jakékoli stránky domovské obrazovky. Zároveň by mohla být k užitku možnost jednotlivé karty z knihovny aplikací odstraňovat či měnit jejich uspořádání. Také by nebylo od věci mít možnost vytvořit kartu vlastní a vůbec mít více možností si tuto novinku poupravit k obrazu svému.

Soukromí

Štítky ochrany osobních údajů aplikací jsou hlavní součástí strategie ochrany osobních údajů společnosti Apple. Nejsou však k ničemu, pokud je uživatel nevidí. Když si uživatel již kdysi nainstaloval aplikaci a má ji tedy dlouhou dobu, pravděpodobně neuvidí štítky ochrany osobních údajů ani data, která se shromažďují. Mohlo by být ku prospěchu, aby po aktualizaci každé aplikace vyjelo po jejím spuštění okno, které upozorní, zda vývojáři provedl v aplikaci v tomto ohledu nějaké změny.

FaceTime

Nutno říct, že FaceTime během pandemie docela zaostával a spousta lidí používala například Microsoft Teams nebo Zoom. S iOS 15 by Apple mohl přidat možnost naplánovat volání FaceTime s jinými Apple ID a připojit je k pozvánkám do kalendáře. Další fajn záležitostí by mohlo být sdílení obrazovky. Rovněž by bylo možné, aby Apple přišel se schvalováním screenshotů, pokud některá ze zúčastněných stran, kromě například administrátora, pořídí snímek obrazovky.

Klávesnice

Emoji jsou jednou z nejpopulárnějších funkcí iOS, ale stále uživatelům chybí možnost ukládat si oblíbené emotikony. Karta oblíbených položek na klávesnici emoji by mohla být nově oddělena od nedávno použitých. Uživatel by mohl snadno klepnout, podržet emoji a přetáhnout jej prstem do této sekce. Určitě se někomu z vás přihodilo, že po čase mu nějaký emoji ze sekce „oblíbených“ zmizel, a pak jej musel hledat. Přidáním této funkce by problém odpadl.

Klíčenka

Veškerá hesla jsou momentálně ve vašem zařízení skrytá v aplikaci Nastavení. Když má Mac aplikaci Keychain Access, tak proč by neměl něco podobného mít i iOS?

Počasí

Ne že by snad aplikace Počasí byla špatná, ovšem neměla výrazný redesign od iOS 7. Možná je tak na čase. Nový design by mohl být modelován podle widgetů a zobrazovat na nich více přehledných a užitečných dat zároveň.

Domov

HomePod a HomePod mini jsou důležitými pilíři strategie HomeKit společnosti Apple a aplikace Home by to měla více demonstrovat. Nová karta týkající se jablečných reproduktorů by vám umožnila přístup k nastavení všech vašich HomePodů na jednom místě. Zároveň by mohlo být zde k vidění, co vaše HomePody či Apple TV právě přehrávají.

Zamknutá obrazovka

Jelikož je iOS 14 plný widgetů, možná by bylo ku prospěchu, aby byly zobrazitelné i na uzamknuté obrazovce. Zde ale vyvstává otázka, kterým widgetům něco takového umožnit (s ohledem na soukromí). Osobně si dovedu představit mít na uzamknuté obrazovce widgety počasí a třeba aktivity. Tak či onak, moudřejší ohledně nového iOS budeme již za několik měsíců a sami jsme zvědaví, jaká překvapení si pro nás Apple přichystá. Máte vy nějaký zvláštní požadavek na vylepšení iOS 15?