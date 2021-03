Applu unikla nálož detailů o iPhonech 13 Pro: Nové barvy, lepší portrét i méně rušivý foťák

Od představení nové generace iPhonů nás sice dělí ještě dobrý půlrok, už nyní však o nich díky spoustě úniků “víme” relativně dost. O další zajímavosti se nyní posrala leaker a youtuber v jedné osobě EverythingApplePro ve spolupráci s leakerem Maxem Weinbachem. Ti přinesli konkrétně spoustu zajímavostí o chystaných iPhonech 13 Pro.

Nové iPhony 13 Pro a 13 Pro Max se mají podle zdrojů leakerů dočkat o poznání méně rušivého modulu fotoaparátu na jejich zádech. Ten by měl být dle všeho více zapuštěný do těla a zároveň by z něj již neměly jednotlivé objektivy tak vyčnívat, čímž bude působit celistvým dojmem. Telefony by se tak měly svým způsobem přiblížit hranatým iPhonům vydávaným dobrých sedm let zpět. Co se pak týče velikosti modulů fotoaparátů, ta má být u obou modelů shodná, jelikož budou použity stejné fotosoustavy.

Změny chystá Apple i pro barevné varianty. Konkrétně u vesmírně šedé se má svět dočkat ještě většího zmatnění povrchu a zřejmě i ztmavení této varianty. Kromě toho pak inženýři Applu uvažují i o nasazení oranžové nebo bronzové varianty, která by buď doplnila stávající, nebo nahradila oblíbenou modrou. Příjemnou zprávou je pak vývoj speciálního filmu pro ocelový rámeček telefonu, který by měl zamezit nadměrnému zachycování šmouh od otisků prstů a tak podobně.

Zdroje leakerů potvrdily dále velké vylepšení portrétního režimu u foťáku, který má ještě více spoléhat na LiDAR skener a strojové učení a umělou inteligenci nového procesoru. Velkého kroku vpřed se dále dočká automatické ostření, které má brutálně zrychlit a celkově fungovat inteligentněji. Zda se má jednat jen o výdobytek řady Pro či se jej dočkají i zbylé “třináctky” je v tuto chvíli bohužel nejasné. Co však jasné už je, je to, že i letos Apple počítá s nasazením iPhonu 13 mini.