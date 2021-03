Applu unikla reálná fotka části displejů iPhonů 13, potvrdila vymodlenou novinku

Po sérii úniků reálných fotek dlouho očekávaných sluchátek Apple AirPods 3 se před malou chvílí na světlo světa dostala i vůbec první reálná fotka zachycující iPhone 13, respektive jeho část ve formě krycího skla displeje. Ta se podařila získat řeckému Apple servisu iRepair, který ji zaslal americkému portálu MacRumors. Prohlédnout si jí můžete níže.

Jak můžete na fotce výše vidět, u všech velikostních variant iPhonů 13 počítá Apple s výrazně menším výřezem v displeji a s integrací horního reproduktoru přímo do horního rámečku a nikoliv do výřezu, jako je tomu i nyní. Co se pak týče rámečku kolem celého displeje, ten se zdá být stejně široký jako je tomu nyní u iPhonů 12. V tomto směru se tak zlepšení bohužel zřejmě nedočkáme, byť prostor pro něj tu evidentně je poměrně značný. Rámečky kolem displeje totiž působí i po jejich redukci v loňském roce relativně široce.

Přestože nelze v tuto chvíli pravost fotky potvrdit, zcela dokonale se shoduje se všemi úniky informací z předešlých týdnů, ale i se schématem leakera Jona Prossera zachycujícího menší výřez, který se internetem šířil už na konci loňska. Zpochybňování pravosti fotek tedy i díky těmto aspektům nemá v současnosti smysl. Až čas a další úniky, které se v něm objeví nicméně ukáže, zda se nyní skutečně díváme na první únik fotky reálného komponentu pro iPhony 13 či nikoliv.