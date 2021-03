Apple chystá odolné Apple Watch pro sportovce a turisty, dorazí možná už letos

Již brzy možná budeme moci vybírat z další produktové řady Apple Watch. Ke stávající vlajkové sérii Series (doplněné číslem) a SE totiž podle zdrojů agentury Bloomberg chce kalifornský gigant přidat další edici, tentokrát cílící na sportovce, extrémní horolezce a turisty. Právě jim má být totiž výrazně přizpůsobená.

Ačkoliv jsou i současné modely hojně využívány pro sport, pravdou je, že jejich konstrukci za odolnou označit v žádném případě nelze a není proto problém je při sportování například vlivem nějakého nárazu zničit. Právě to však Applu dle Bloombergu vadí a proto začal vyvíjet Apple Watch s robustnější konstrukcí, díky které budou po všech směrech výrazně odolnější. Přiblížit by se svým “pancířem” mohly například modelu G-Shock od Casia, které jsou oblíbené právě díky své vysoké odolnosti.

Nynější Apple Watch označit za odolné určitě nelze:

Jelikož by Apple cílil tímto modelem na sportovce, turisty, horolezce a celkově lidi s aktivním životním stylem, u kterých se dá počítat, že se mohou čas od času pohybovat delší dobu mimo zdroj elektrické energie, nebylo by absolutně překvapivé, kdyby tento model osadil větším akumulátorem. Ostatně, díky většímu tělu by si mohl experimenty s větší baterii dovolit a nikdo by se za to na něj nezlobil. V úvahu rovněž připadá vypuštění některých funkcí, které nejsou pro cílovou skupinu hodinek zajímavé a naopak nasazení funkcí, které běžní uživatelé neocení.

Ačkoliv jsou hodinky již ve vývoji a Apple u nich má koketovat s názvem “Explorer Edition”, o jejich osudu zatím zcela jasno údajně není. Jejich uvedení na trh je sice zatím plánováno na konec letoška, ale jelikož si výrobce není úplně jistý jejich úspěchem, existuje stále určitá šance, že je nakonec zcela zruší a zůstane tak jen u prototypů. Pravděpodobnější je nicméně to, že skutečně dorazí a to zřejmě se všemi ostatními modelovými řadami v průběhu podzimu.