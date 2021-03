5 otravných vět, které musí neustále poslouchat majitelé Apple Watch

Přestože jsou Apple Watch extrémně oblíbenými chytrými hodinkami, pravdou je, že se na světě najde i spousta jejich odpůrců, kteří je prostě nechápou. Zatímco některé jejich argumenty, kterými se snaží Watch pošlapat mají svým způsobem hlavu i patu, jiné jsou naopak těžce mimo mísu a je potřeba se na ně podívat z úhlu pohledu, který je dokáže argumentačně naprosto rozcupovat. Pojďme si v následujících řádcích představit pět vět, které v našich diskuzích pod články „slýcháme“ poměrně často a které jsou přitom vyvratitelné.

A to ti nevadí, že nevydrží ani den? Všude na eshopech se píše, že dají tak 18 hodin.

Suverénně nejomílanějším neduhem Apple Watch za celý jejich „život“ je krátká výdrž baterie. Nutno však podotknout, že si za lynčování výdrže svých smartwatch může Apple do značné míry sám a to nejen tím, jaký akumulátor do nich nasadil. Velmi krátkou výdrž baterie totiž prezentuje jak na svých stránkách, tak v produktových popiscích na eshopech prodejců, ve kterých se velmi často setkáte právě s údajem o osmnáctihodinové výdrži. Pravda je ale někde úplně jinde. Pokud totiž jste stejně jako já dlouhodobými majiteli Watch a za poslední roky jste jich vystřídali hned několik modelů, jistě mi dáte za pravdu, když řeknu, že 18 hodin výdrže hodinky nabídnou jen při extrémnějším „šťavení“. Pokud je člověk používá standardně pro zobrazování notifikací, ovládání multimedií, měření tréninku či sledování svého zdraví, nebývá problém se dostat na jeden a půl až dva dny výdrže. U Series 3 jsem pak mnohdy atakoval i tři dny. Jasně, na ty jsem se dostával při velmi mírném režimu, ale i tak je fajn vidět, že to Watch zkrátka „dají“. Argumentace osmnáctihodinovou výdrží je tedy dost lichá, protože když člověk potřebuje, vyždímá z nich více.

Hodinky jsou to pěkné, což o to, ale ta cena je prostě příšerná.

Ano, cena Apple Watch úplně nízká není. Na druhou stranu, ani smartwatch z dílny konkurenčních výrobců, které lze považovat za zajímavou alternativu pro Apple Watch, se za málo peněz neprodávají. Jak už navíc bývá u Applu zvykem, zákazník neplatí koupí hodinek jen za hardware, ale za dlouhodobou softwarovou podporu i dokonalou provázanost se službami Applu i ostatními hardwarovými produkty. Právě v tom je totiž hlavní síla Apple Watch a je proto důležité vnímat jejich cenu tak nějak globálně a nikoliv jen jako částku za hliníkový rámeček s keramickými zády, skleněným předkem a gumovými řemínky. Nebo by vám snad dávalo smysl koupit si třeba iPhone 12 Pro za 30 tisíc korun jen proto, že má podle vás cool kovové hrany v kombinaci se sklem? Určitě ne, vždyť hodnota těchto materiálů by byla oproti ceně telefonu zanedbatelná.

Vždyť to, co umí tvé Apple Watch, umí i moje Číny z AliExpressu za desetinu ceny.

A teď tu o Karkulce, prosím. Z hlediska funkčnosti nelze s Apple Watch srovnávat žádné jiné smartwatch na světě – a to ať už z dílny renomovaných výrobců typu Samsung či Garmin, tak z „dílny“ čínských kutilů. Tím nechci v žádném případě říci, že jsou Watch ve všem nejlepší na světě, jelikož tomu tak v žádném případě není. Minimálně z hlediska provázanosti s Apple produkty se jim ale logicky nemohou žádné konkurenční hodinky rovnat, jelikož je nikdy kalifornský gigant nepustí kvůli integraci tak hluboko do systému jako právě Apple Watch. Rozhodně tedy neplatí, že lze Apple Watch stoprocentně nahradit hodinkami z AliExpressu za 1000 Kč. Jasně, tepovku vám změří, trénink asi taky a o záznam GPS dat se taky pokusí. Jakékoliv jednoduché prosdílení dat do iPhonu ale veškerou snahu konkurovat utne.

Fungují alespoň i s jinými telefony než jen s iPhonem? Vypadají totiž fajn, iPhone si ale kvůli nim pořizovat nebudu.

Apple Watch nejsou univerzální smartwatch pro každého, kterých jsou na trhu spousty. Kdyby ostatně byly, Apple by z nich nebyl schopen vymáčknout to, co na nich jablíčkáři milují. Musel by je totiž přizpůsobil všem, což by ve výsledku znamenalo, že nejsou na míru ušité nikomu. Tahle cesta sice nemusí být špatně, avšak to jen v případě, že jste jen a pouze výrobci hodinek a nezaměřujete se na telefony či jinou elektroniku. Jakmile máte v zádech stejně jako Apple či Samsung stovky milionů aktivních smartphonů, je zkrátka hloupost nevydat se naproti primárně jejich majitelům a nerozvinout tak jejich možnosti. Někteří z vás budou asi namítat to, že Samsung není úplně dobrý příklad, jelikož propojení jeho Galaxy Watch s iPhonem umožňuje. Jeho propojitelnost je však z hlediska komfortu na míle vzdálená té, kterou poskytují Apple Watch. Zkrátka a dobře, i zde je tedy vidět, že primární cílovou skupinou pro jeho smartwatch jsou majitelé smartphonů od Samsungu.

Když z nich nejde samostatně volat, nemají pro mě cenu.

Neříkám, že zavolat si z Apple Watch bez nutnosti je mít připojené k iPhonu by nebylo naprosto super. Na implementaci podpory LTE však bohužel musíme ještě nějakou chvíli počkat, jelikož se tuzemští operátoři a ani Apple ke spuštění eSIM ve verzi, kterou Watch potřebují, moc nemají. Fráze „kterou Watch potřebují“ je tu přitom extrémně důležitá. Z konkurenčních hodinek si totiž samostatně – tedy bez telefonu – zavolat bez větších problémů lze. Je tu však jedno obří ale. Hodinky totiž využívají k těmto hovorům samostatné SIM karty (ať už ve fyzické či elektronické podobě), což jinými slovy znamená, že mají i vlastní telefonní číslo. Kdyby totéž nasadil Apple, znamenalo by to pro vás, že pokud byste si nechali telefon doma a šli si například zaběhat, pokud by vám někdo nezavolal na číslo hodinek, byli byste nezastižitelní.