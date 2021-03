Apple pracuje na HomePodu s displejem

O HomePodech je posledních hodinách, dnech a vlastně i týdnech opravdu slyšet. Včera jsme se například dozvěděli, že HomePod mini obsahuje teploměr a měřič vlhkosti v místnosti, o čemž Apple neinformoval a není to dohledatelné ani v žádné technické dokumentaci. Minulý týden se pak ve velkém hovořilo o ukončení prodejů klasického HomePodu. Chytrý reproduktor první generace od jablečné společnosti neměl zrovna na růžích ustláno, jelikož jeho prodeje nebyly kdovíjak valné. Ačkoli je zvuk skvělý, reproduktor na odbyt nešel i kvůli své vysoké ceně. To ale neznamená, že Apple hodlá tento segment opouštět.

Tvrdí to alespoň Mark Gurman z Bloomberg, dle kterého Apple vyvíjí chytré reproduktory s obrazovkami a fotoaparáty. Je-li tomu tak, chce Apple pravděpodobně konkurovat zařízením jako Google Nest nebo Amazon Echo Show. Na každý pád Mark Gurman dodává, že vydání takového produktu rozhodně není v dohledné době na pořadu dne. Nový HomePod s fotoaparátem by ale například mohl v budoucnu velmi dobře posloužit pro FaceTime. Uvidíme, zda tedy vůbec technologický gigant něco podobného světu ukáže, a pokud ano, jakou nasadí cenovku. Potíží s HomePodem, které mohly zapříčinit jeho horší prodeje, mohlo být hned několik. Kromě nutnosti mít reproduktor v napájení to může být také neustálá nutnost mít reproduktor připojen k Wi-Fi. Vadou na kráse může být také Siri, jejíž nedostatky ve srovnání s Google Assistant nebo Alexou byly Applu mnohokrát vyčteny. Vlastníte HomePod první generace?