HomePod mini obsahuje skrytý teploměr a vlhkoměr

Přestože si HomePod mini odbyl svou premiéru už loni v září, všechna svá tajemství zatím zřejmě nevydal. Podle nové rozborky odborníky z iFixit totiž obsahuje tento reproduktor teploměr a měřič vlhkosti v místnosti. O těch přitom Apple při odhalení své novinky neinformovali a nenaleznete o ní zmínky ani v jejích technických specifikacích.

Odborníci z iFixit narazili na senzor pro snímání teploty a vlhkosti v místnosti šťastnou náhodou poté, co se jej rozhodli znovu pro účely svých podpůrných dokumentů rozebrat. Mnoho informací o něm sice v tuto chvíli k dispozici není, Apple si však měl dát při jeho implementaci do reproduktoru poměrně dost záležet, jelikož pro něj vytvořil místo mimo veškerou hlavní vnitřní elektroniku, aby bylo snímání teploty co nejpřesnější. Elektronika v HomePodu by totiž samozřejmě výsledek zkreslovala. Co se pak týče snímače vlhkosti, ten je integrován ve stejném senzoru a tudíž pro něj platí tytéž věci.

Teploměr a snímač vlhkosti by měl být Apple dle iFixit schopný aktivovat některou z budoucích softwarových aktualizací a tím tak schopnosti reproduktoru opět zajímavě rozšířit. Díky snímání teploty a vlhkosti by totiž přes něj šlo vytvořit daleko více nejrůznějších automatizací pro HomeKit vycházejících právě z teploty či vlhkosti. Například když by HomePod zjistil, že se v místnosti příliš oteplilo, mohl by automaticky spustit klimatizaci a tak podobně. Je nicméně otázkou, zda se Apple k odemknutí teploměru a měřiče vlhkosti nebo chcete-li vlhkoměru rozhodne.

