Apple znovu nepřímo potvrdil práce na čtečce otisků prstů pod displej pro iPhony 13

Když společnost Apple představila svůj iPhone X, vypadalo to, že budoucnost bude patřit technologii Face ID. Nikdo v té době nemohl tušit, že si za pár let budeme muset nasadit roušky a respirátory, a odemykání smartphonu za pomoci Face ID se nám tím značně zkomplikuje. Začalo se opět spekulovat o tom, že by Apple mohl u svých iPhonů zavést snímač otisků prstů, umístěný pod povrchem displeje – nyní se ukazuje, že Apple tuto technologii začal skutečně vylepšovat, a že by ji mohl implementovat u svých příštích iPhonů

Server Patently Apple minulý týden upozornil na patent, který si nechala zaregistrovat společnost Apple. Zmíněný patent popisuje vylepšenou technologii snímání otisků prstů s pomocí detekce dopadajícího okolního světla, díky které bude snímání mnohem přesnější a spolehlivější. Dalším z benefitů této vylepšené technologie je výrazná úspora prostoru bez nutnosti zvětšení komponent a tím pádem také bez nutnosti nechtěného zvětšení mobilního zařízení jako takového. Většina skenerů otisků prstů, umístěná pod displeji smartphonů, využívá k osvícení otisku prstu uživatele světlo, vyzařující z displeje. Tento způsob osvětlování, který využívá malý prostor mezi pixely displeje, nemusí být vždy stoprocentně spolehlivý. Apple ve svém nejnovějším patentu navrhuje systém, ve kterém dochází k zachycování světla způsobem, který za pomoci filtrování mezi displejem a senzorem dokáže zajistit zlepšení kontrastu a zároveň zachovat kompaktnost celého snímacího systému. Patent dále popisuje kombinace speciálních vrstev průsvitných a propustných materiálů, jejichž uspořádání umožňuje lepší nasnímání otisku prstu. Systém je možné aplikovat u OLED displejů, kterými jsou vybaveny například loňské iPhony.

O tom, že se Apple chystá zavést čtečku otisků prstů pod displejem, se spekuluje již delší dobu, a tyto spekulace nabraly na intenzitě spolu s tím, jak kvůli současné situaci pomalu ustoupila do pozadí technologie Face ID. Nejnovější patent naznačuje, že by Apple v tomto směru mohl skutečně podnikat konkrétní kroky vpřed, a zmíněnou technologii vylepšovat tak, aby byla pokud možno co nejlépe použitelná.