Vzestup a pád HomePodu aneb proč jedna z nejzajímavějších novinek posledních let neuspěla

Jednou z nejzásadnějších novinek začátku března bylo oznámení o tom, že Apple končí se standardním HomePodem. S příchodem prvního chytrého reproduktoru od Applu se pojila řada očekávání, vypadá to ale, že je klasický HomePod bohužel nezvládl naplnit. Pojďme si v dnešním článku shrnout cestu HomePodu na svět a opět do zapomnění.

Když Apple v roce 2007 představil svůj první iPhone, nejednalo se pouze o cool kousek osobní elektroniky. iPhone byl skvělým krokem i po marketingové stránce, a stal se něčím, po čem toužili téměř všichni. V době, kdy si iPhone odehrál svou premiéru, většina lidí vlastnila stále ještě tlačítkové telefony. Hrstku tehdejších chytrých telefonů některých značek stihl iPhone velice rychle vytlačit prakticky mimo trh. iPhone se pro mnohé stal důvodem pro přechod na chytrý mobilní telefon, a to i přes to, že některá konkurenční zařízení toho uměla o poznání více. Podobný příběh se odehrál i v případě iPodu, a odborníci se v tomto směru shodli na jedné věci – strategií Applu evidentně bylo vybrat pár funkcí, po kterých uživatelé stoprocentně touží, a zpracovat je na jedničku. Pokud ona hrstka funkcí fungovala vynikajícím způsobem, bylo uživatelům zjevně jedno, že toho konkurence nabízí kvantitativně mnohem více. Apple v případě iPhonu i iPodu zkrátka uměl zjevně přesně stanovit, po čem uživatelé nejvíce touží a co nejvíce potřebují, a namísto přidávání spousty různých funkcí se zkrátka soustředil na to, aby ona hrstka fungovala bezchybně. Firma navíc příliš necílila na superzkušené uživatele – iPhonem k sobě přilákala řadu těch, kteří až do té doby vehementně odmítali smartphony jako “zbytečně složité”.

Po smrti Steva Jobse si plno uživatelů stěžovalo na to, že se Apple změnil k nepoznání, a že jablečné produkty začaly pomalu ztrácet onu pověstnou magii. Jistě se to nedá říci úplně o všech výrobcích “postjobsovské” éry Applu, v případě HomePodu ale tento názor zastává řada lidí včetně odborníků. V době představení HomePodu nepanovala mezi uživateli i odborníky jednoznačná shoda na tom, na jakou skupinu vlastně Apple se svým chytrým reproduktorem cílí. Měl být HomePod určen spíše hudebním nadšencům, nebo běžným uživatelům? Zájemci o chytrý reproduktor se často nechávali slyšet, že je pro ně cena HomePodu příliš vysoká, a že by dali přednost konkurenci, zapálení audiofilové HomePod zase z pochopitelných důvodů většinou přehlíželi. Ukázalo se, že cena HomePodu je příliš vysoká pro ty, kteří hledají chytrý reproduktor a pro které byl hlavním kritériem počet funkcí a jejich kvalita. Ti, kteří při výběru reproduktoru kladli důraz na kvalitu zvuku, zase nepokládali HomePod po zvukové stránce za natolik dobrý, aby se jim vyplatilo do něj investovat.

Z dnešního pohledu lze jen těžko odhadovat, zda by Steve Jobs chtěl představit právě HomePod. Někteří ale zapomínají na to, že Jobs v roce 2006 představil iPod Hi-Fi. iPod Hi-Fi byl mnohými chválen spíše pro svůj vzhled než pro kvalitu zvuku. Jednalo se systém reproduktorů, umožňujících přehrávání hudby z iPodu. Někteří uživatelé vzpomínají na to, jak si do každé z místností ve svém bytě postavili jeden reproduktor, a pak jen měnili zdroj zvuku tím, jak do jednotlivých reproduktorů při procházení bytem pokládali svůj iPod. Zatímco iPod Hi-Fi byl zkrátka jen reproduktorem, s HomePodem to bylo o něco složitější. Ti, kteří si jej pořídili kvůli hudbě, brzy zjistili, že se jedná spíše o doplněk k iPhonu. Pro ty, kteří chtěli pouze doplněk k iPhonu, byl ale zase příliš drahý. Určitě se nejednalo o vyloženě špatný nebo nekvalitní produkt, jen se zkrátka nepodařilo trefit tu správnou cílovou skupinu.

Namísto dlouho očekávané další generace HomePodu představil Apple loni svůj HomePod mini. Odborníci se prakticky ihned shodli na tom, že u tohoto drobečka se firma zjevně poučila z chyb, které udělala u klasického HomePodu, a že je jí nyní jasnější, jakým směrem se má se svým chytrým reproduktorem vydat. Uživatelé si zatím většinou u HomePodu mini chválí jak zvuk, tak i cenu, funkce a integraci do Apple ekosystému. Nechme se překvapit, jak si s ním Apple povede v budoucnosti. Jak se ke klasickému HomePodu stavíte vy?

