(Ne)očekávaný konec HomePodu aneb co se musí stát, aby se svět dočkal jeho 2. generace

Když Apple v červnu 2017 světu poprvé ukázal svůj chytrý reproduktor HomePod, asi ve snu jej asi tehdy nenapadlo, že jej bude o necelé čtyři roky později stahovat v relativní tichosti z pultů obchodů. Přesto se tak však nyní po víkendovém oznámení ukončení prodejů tohoto reproduktoru děje a světu proto nezbývá nic jiného, než se spokojit s jeho menší verzí – tedy HomePody mini. Nejeden jablíčkář sice argumentuje tím, že ukončení prodejů původní generace nemusí nutně znamenal smrt tohoto konceptu, ale při troše znalosti celé historie tohoto produktu musí být každému jasné, že minimálně z krátkodobého hlediska se o smrt zkrátka jedná.

Od HomePodu měl prakticky celý svět po jeho představení řekl bych skoro až neuvěřitelná očekávání. Považován totiž byl za přesně ten produkt, který odstartuje obří boom chytrých reproduktorů a který bude v tomto světě navíc udávat trendy. Krátce po představení se však začala nad HomePodem stahovat první mračna ve formě extrémně vysoké ceny (na poměry tohoto typu zařízení) v kombinaci se zvláštními hardwarovými omezeními v čele s absenci podpory Bluetooth přehrávání pro non-Apple zařízení. Applu se navíc nepodařilo využít ani pomyslného wow efektu, kterého docílil při představení, jelikož produktem okouzlené jablíčkáře nechal na spuštění jeho prodejů čekat až do poloviny února následujícího roku. Za toto období přitom stihla konkurence přijít s celou řadou vlastních cenově dostupnějších a hardwarově zajímavějších řešení.

Apple se nicméně ze svých přešlapů nepoučil a dál dělal chybu za chybou, kdy například velmi otálel s nasazením podpory dalších jazyků u Siri a s tím souvisejícími prodeji na nových trzích. Doposud navíc stále razí myšlenku, že HomePody prodává jen tam, kde se s nimi mohou jablíčkáři domluvit svou mateřštinou, což jeho dostupnost zkrátka tvrdě zařezává. Nicméně to je v porovnání s cenou, která mu zavírá cestu k mnoha jablíčkářům, svým způsobem zanedbatelné. A právě součet všech těchto aspektů dává světu s předstihem vědět, že nyní pro HomePod 2. generace místo není. Pokud by jej totiž chtěl Apple pojmout podobně jako HomePod 1. generace (byť klidně levněji a s lepší dostupností), na trhu by se zkrátka opět neprosadil.

Že by Apple nyní s druhou generací HomePodu neuspěl však tomuto produktu nezavírá dveře do budoucna, které by pro něj mohlo značit pomyslný restart. Zde však bude velmi záležet na tom, jak se Applu podaří mezi své uživatele rozšířit HomePody mini. Proč ty? Jednoduše proto, že pokud na nich Apple dokáže vystavět silnou uživatelskou základnu, pak se mu otevře prostor pro její rozmach z hlediska funkcionality právě nasazením zbrusu nových modelů, které přinesou funkce HomePodům mini zapovězené či minimálně v lepší kvalitě, než modely mini zvládají. Jinými slovy, stane-li se HomePod mini fenoménem, na jeho úspěchu bude Apple schopen povozit i klasický HomePod a s trochou štěstí přeci jen začít světu skrze své chytré reproduktory udávat směr. Vše je však v tomto směru otázkou času a proto bychom všem, kdo někdy nad velkým HomePodem uvažovali, doporučili jediné – kupte si jej nyní, dokud ještě je. V opačném případě totiž můžete na jeho nástupce čekat roky, ba co víc – možná nadobro.

HomePody (mini) je možné zakoupit či předobjednat zde