Apple zařízl klasický HomePod, v obchodech je jich však zatím stále dostatek

Přestože se o chytrém reproduktoru HomePod v posledních měsících příliš nemluvilo a člověk tak mohl nabýt dojmu, že svět nezajímá, zrušení jeho prodejů nese mnoho jablíčkářů nelibě. Jak se totiž nyní ukazuje, příznivce tento produkt přeci jen měl a ti jeho blížící se nedostupnost oplakávají – tedy alespoň na sociálních sítích a diskuzních fórech po celém světě. Skladové zásoby tuzemských, ale i zahraničních prodejců totiž naznačují, že oplakávání probíhá skutečně jen na sociálních sítích.

Ačkoliv by si jeden s ohledem na nářky některých jablíčkářů myslel, že klasické HomePody zmizí z pultů obchodů rychlostí blesku, jelikož se budou jejich příznivci snažit se jimi “předzásobit” do té doby, co je lze rozumně sehnat, opak je pravdou. Například taková Alza totiž minimálně bílou verzi HomePodů na začátku tohoto týdne naskladnila a za dva týdny očekává i dodávku tmavých verzí. Ta navíc může dorazit i mnohem dřív, jelikož se s prvním dubnem počítalo i v případě bílých modelů. Co se pak týče přímo těch, svítí u nich po celý dnešek “Skladem > 5 ks”, z čehož jasně plyne, že jablíčkáři ruce prodejcům rozhodně netrhají.

Jak rychle skladové zásoby HomePodů po celém světě dojdou se sice v tuto chvíli předpovídat nedá, ale s ohledem na cenu reproduktoru a celkově jeho dostatek v mnoha obchodech se zdá pravděpodobné, že minimálně ještě pěkných pár týdnů či v lepším případě měsíců s jejich sehnáním problém nebude.

