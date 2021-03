Pokud si koupíte nějaké nové jablečné zařízení, tak máte jistotu toho, že vám vydrží minimálně 5 let. Tak dlouho, a často ještě déle, jsou veškeré produkty od Applu podporovány – tím ale samozřejmě nechceme říct, že koncem podpory končí život celého zařízení. Můžete ho samozřejmě používat i nadálě, nesmíte ale počítat s tím, že budete mít k dispozici nejnovější opravy bezpečnostních chyb a další. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 znamení, která vám mohou napovědět, že je na čase váš Mac vyměnit za nový.

Nemožnost instalace nejnovějšího macOS

Každý rok na podzim Apple vydává novou veřejnou verzi macOS, samozřejmě společně s dalšími operačními systémy. Poslední verzi macOS mohou uživatelé spustit na takových Macích, které jsou staré několik dlouhých let. V podpoře zařízení má Apple oproti konkurenci opravdu obrovskou výhodu. Poslední verzi macOS 11 Big Sur můžete spustit na následujících zařízeních:

MacBook 2015 a novější

MacBook Air 2013 a novější

MacBook Pro late 2013 a novější

iMac 2014 a novější

iMac Pro 2017 a novější

Mac Pro 2013 a novější

Mac mini 2014 a novější

Pokud už se váš Mac či MacBook v rámci tohoto seznamu nenachází, tak byste měli opravdu silně uvažovat o upgradu. Jak už jsme zmínili v úvodu, tak Macy, na které nelze nainstalovat poslední verze macOS, mohou trpět bezpečnostními chybami, které zůstanou neopravené. Riskujete tak například ztrátu dat, hacknutí zařízení a další.

Nedostatek volného místa

Postupem času se všechno vyvíjí, nejvíce a nejrychleji pak technologie. Zatímco ještě před několika lety jste si mohli na Macu vystačit s úložištěm o velikosti 64 GB a na iPhonu s úložištěm o velikosti 16 GB, tak v současné se nároky několikanásobně zvětšily. Všeobecně se dá říct, že pro obyčejného uživatele Macu je minimální velikost úložiště 256 GB a pro obyčejného uživatele iPhonu pak 128 GB. Jestliže však vlastníte starší Mac, na kterém je malý disk, a neustále se perete s jeho využitím, tak rozhodně přemýšlejte o novém modelu. Pokud se rozhodnete pro nový Mac či MacBook s větším úložištěm, tak věřte, že vám spadne velký kámen ze srdce a budete mít o starost méně.

Výkon nedostačuje

Vůbec nejčastěji se uživatelé mohou rozhodnout pro upgrade svého Macu či počítače kvůli tomu, jelikož jim nedostačuje výkon. Jestliže využíváte nějaké specifické aplikace a zjišťujete, že musíte pro načtení dlouhou dobu čekat, popřípadě že už v aplikacích nemůžete pracovat tak plynule, jako před lety, tak se nemůžete ničemu divit. Jak už bylo řečeno výše, tak se technologie neustále vyvíjí. S vývojem pak rostou také nároky na hardware. Pokud se tedy váš Mac či MacBook seká v používaných aplikacích, nedej bože už i v samotném systému, tak byste měli rozhodně sáhnout po novém modelu. Ten zajistí vyšší produktivitu a zároveň ušetří čas, jelikož nebudete muset čekat na dlouhé načítání.

Poškození hardwaru

Pro upgrade byste se měli rozhodnout také v případě, že je váš Mac nějakým způsobem poškozený. U starších macOS zařízení lze nejčastěji sledovat poškození displeje – konkrétně se začne loupat speciální vrstva. Na funkčnost to samozřejmě vliv nemá, každopádně se nejedná o nic příjemného. Zároveň už po několika letech může mít dost samotná baterie, která je stavěná na nějakých tisíc nabíjecích cyklů. Nová baterie do MacBooků často stojí velký obnos, a tak se tyto finance často vyplatí investovat do úplně nového zařízení. Zkrátka a jednoduše – pokud váš Mac začíná mít nějaké problémy, a je jedno, zdali jste je způsobili vy, či nikoliv, tak byste rozhodně měli začít přemýšlet o koupi nového kusu.

Kdy jindy koupit nový Mac než teď

Řada z vás dost možná s upgradem čekala na to, až Apple přijde s něčím novým, co opravdu bude stát za to. Pokud jste v posledních měsících nesledovali dění v jablečném světě, tak vám mohu potvrdit, že něco extra přišlo nedávno. Kalifornský gigant totiž přišel se svými vlastními Apple Silicon čipy, které už stihl osadit do prvních Maců a MacBooků. Podle našeho testování jsou čipy Apple Silicon oproti těm starším od Intelu o mnoho výkonnější, úspornější a jednoduše řečeno po všech stránkách lepší. Právě teď je tedy naprosto vhodná doba k tomu, abyste si pořídili nový Mac, a to s procesorem Apple Silicon.

