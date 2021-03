5 dobrých důvodů pro koupi Macu s M1

Je to několik měsíců nazpátek, co Apple představil zbrusu nový Mac mini, 13″ MacBook Pro a MacBook Air. Na první pohled byste příliš změn nenašli, každopádně po stránce hardwaru je vše jinak. Kalifornský gigant totiž u těchto tří jablečných počítačů jako první přišel s vlastními čipy Apple Silicon, která již brzy kompletně nahradí procesory Intel. Jestliže se stále nemůžete rozhodnout, zdali sáhnout po Intelu či M1, tak pokračujte ve čtení. V tomto článku se společně podíváme na 5 důvodů, proč byste měli sáhnout právě po M1.

Výdrž na jedno nabití

Čipy Apple Silicon jsou oproti procesorům Intel velmi úsporné, za což můžeme vděčit především technologickému vývoji. Při představení nových zařízení s procesorem M1 se Apple chlubil mimo jiné perfektní výdrží všech přenosných počítačů, což se později potvrdilo v praxi. Pokud patříte mezi jedince, kteří na přenosném počítači surfují na internetu a provádí klasické a nenáročné úkony, bez problémů se s výdrží dostanete na více než jeden den. Zkrátka a jednoduše, přenosné Macy s procesory Intel se na poli výdrže nemohou se zařízeními s M1 žádným způsobem srovnávat.

Vysoký výkon

Nejenže je procesor M1 velmi úsporný, on je na druhou stranu také velice výkonný. Při představení Apple světu sdělil, že se mu podařilo vyvinout takový čip, který má naprosto bezkonkurenční poměr výkonu na jeden watt. Obrovský výkon Maců s procesory M1 později taktéž pouze potvrdily různé výkonnostní testy. Jestliže se nyní rozhodnete pro zakoupení Macu s M1, tak si můžete být jistí, že vám zařízení vydrží několik dlouhých následujících let a nebudete ho muset, z hlediska slabého výkonu, brzy vyměnit. Už dávno jsou pryč časy, kdy jste si za třicet tisíc kupovali MacBook se slabým výkonem. Nyní za tuto cenu dostanete stroj, který ve stejné cenové relaci naprosto rozdrtí svou konkurenci. Jen pro představu, s procesorem M1 je MacBook Air výkonnější než nejdražší konfigurace 16″ MacBooku Pro s procesorem Intel.

Tichost jako bonus

Jestliže jste se žádným způsobem v předchozích měsících novým Macům a čipu M1 nevěnovali, tak si nejspíše myslíte, že si z vás už dělám legraci. Vše totiž zní až moc dobře a určitě si říkáte, že v tom musí být nějaký háček – opak je ale pravdou. Kromě perfektní výdrže na jedno nabití a fenomenálního výkonu však získáte ještě naprostou tichost, tedy pokud se rozhodnete pro MacBook Air. Ten totiž ve svých útrobách vůbec nemá ventilátor pro chlazení a veškeré teplo je odváděno pasivně. Ventilátor tak najdete pouze v 13″ MacBooku Pro a v Mac mini s M1, každopádně i v těchto počítačích se reálně roztočí až po opravdové zátěži, kterou jen tak nevyvinete.

Aplikace z iOS

Vzhledem k tomu, že je čip M1 stavěný na architektuře ARM, stejně jako například čipy A-series, které tepou v iPhonech a iPadech, tak je na Macích s tímto čipem možné spustit aplikace z iOS či iPadOS. Stačí, abyste přešli do App Storu, kde si aktivujete filtr aplikací pro iOS a iPadOS, a poté se pustíte do stahování. Tato funkce je k dispozici již nyní, každopádně je rozhodně ještě co vylepšovat, aby byl požitek z těchto aplikací lepší. Co se pak týče klasických aplikací pro původní architekturu x86, tak ty na Macu spustíte prostřednictvím překladače kódu s názvem Rosetta 2. Ten nepatrným způsobem může ovlivnit výkon, každopádně ho má procesor M1 na rozdávání, tudíž to ani výrazně nepocítíte. Jedinou nevýhodou je nemožnost instalace Windows, což by se ale mělo v blízké budoucnosti změnit.

Budoucnost

Je více než jasné, že se Apple v následujících letech bude starat pouze o následný vývoj nových a ještě lepších procesorů z rodiny Apple Silicon. Samotný kalifornský gigant navíc již před delší dobou uvedl, že do zhruba do roku a půl od dnešního data přestane kompletně nabízet počítače s procesory Intel. Již brzy bychom se měli navíc dočkat procesoru M1X, který by se mohl objevit například v nových iMacích a dalších zařízeních, které Apple snad již brzy představí. Každým dalším rokem bychom se pak měli dočkat nových procesorů, podobně jako to je u iPhonů či iPadů.

