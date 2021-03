Recenze EPICO 2IN1 Magnetic Wireless Charger: Dokonalé využití MagSafe

Když jsem před půl rokem recenzoval iPhone 12 Pro, jednou z věcí, ze kterých jsem byl skutečně nadšený byl MagSafe. Nabíječka od Applu MagSafe pro iPhone mi sice nedávala smysl, ale magnet v samotném telefonu mi připadal jako jeden z nejlepších nápadů Applu za poslední roky. Protože však nejezdím na motorce ani na kole a v autě mám bezdrátové nabíjení, až nyní se ke mně dostala první vychytávka, která nabízí MagSafe a dokáže využít magnet ve vašem telefonu na maximum. Pojďme se podívat na recenzi EPICO 2IN 1 Magnetic Wireless Charger, která skutečně stojí za to.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

V samotném balení najdete jak adaptér, který disponuje výkonem 18 W, jenž je nadále rozdělen v samotném stojánku na 15 W pro MagSafe a 3 W pro AirPods. Adaptér disponuje USB-A portem, do kterého zasunete přiložený metr dlouhý černý kabel, jenž je na druhé straně ukončen portem USB-C. Pokud tedy chcete napájet stojánek přímo z iMacu a nevyužívat přiložený adaptér, můžete bez toho, aniž byste potřebovali USB-C port. Kromě nabíječky a kabelu je v balení samozřejmě také to nejdůležitější, a to samotný stojánek, pomocí kterého nabíjíte iPhone s MagSafe a AirPods nebo AirPods Pro. Není přitom žádný problém, když vám doma kouká ze zásuvky adaptér k MacBooku, abyste zapojili stojánek přímo do něj, nic tím nepokazíte.

Stojánek se skládá ze základny, ve které je „vanička“, do které pohodlně položíte AirPods nebo AirPods Pro, a z horní části, která nabízí silný magnet kompatibilní s MagSafe. Na ten magneticky připevníte iPhone s MagSafe nebo kterýkoli jiný iPhone v některém z pouzder nabízejícím magnetické uchycení, jako je například Pitaka. Telefon je možné přichytit jak horizontálně, tak vertikálně, a ještě o pár stupňů upravit úroveň jeho náklonu. Díky tomu máte možnost například sledovat filmy nebo dělat videohovory velmi pohodlně s tím, že se telefon zároveň nabíjí.

Nabíjení probíhá samozřejmě bezdrátově a plně využívá potenciál MagSafe, který jednak umožňuje telefonu uchytit se na nabíječce přesně tam, kde je možné nabídnout maximální rychlost nabíjení, ale také dokáže využít až 15 W, což je maximum, které nabízí jak iPhone 12 Pro, tak i maximum toho, co nabízí samotný stojánek. Spodní výlisek pro nabíjení AirPods nebo AirPods Pro pak nabízí nabíjecí výkon 3 W. V obou případech se tedy jedná o maximum, které Apple u svých produktů umožňuje využít u bezdrátového nabíjení. Pamatujte však, že v případě klasických AirPods je nutné mít verzi s bezdrátovým nabíjením. Apple totiž prodává variantu „s“ a „bez“ tohoto nabíjení. Během nabíjení se na spodní části stojánku rozsvítí dioda, která velmi jemně ukazuje, že se zařízení nabíjí, a to opravdu pěkným efektem pohybu ze strany na stranu. Pokud si pamatujete na režim spánku u starých PowerMaců G4, tak věřte, že toto je něco podobného a jistě mi dáte za pravdu, že tato drobnost umí rozhodně potěšit.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

Jediné, co bych vytkl, je hmotnost samotného držáku. Kdyby totiž byla základna o něco vyšší a nechybí opravdu mnoho, tak by bylo možné sundávat iPhone bez toho, aniž byste jej museli naklonit. Ani takto to samozřejmě není žádný problém, jen musíte myslet na to, že je potřeba jej naklonit a tím pádem „odloupnout“ nejprve jednu část MagSafe a ze zbývající části jej již odtrhnete pouze táhnutím. Naopak, co se mi hodně líbí a já sám si na to dávám dobrý pozor a používám přepěťové ochrany prakticky u každé zásuvky, co mám doma, je fakt, že Epico Wireless Charger disponuje ochranou proti přepětí i podpětí.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

Pokud tedy hledáte opravdu efektní a zároveň efektivní využití MagSafe u vašeho iPhone 12 Pro, pak je Epico Magnetic Wireless Charger perfektní volbou na váš stůl. Elegantní zpracování, kompletní balení, které zahrnuje i adaptér a kabel, kvalita zpracování a možnost nabíjet jak iPhone, tak i AirPods je skvělá kombinace všeho, co od moderní bezdrátové nabíječky očekáváte. Za mě tedy palec nahoru, obzvlášť v případě, že máte kromě iPhone 12, také AirPods s bezdrátovým nabíjením.

Slevový kód

Ve spolupráci s Mobil Pohotovostí můžeme třem nejrychlejším z vás nabídnout slevový kód, díky kterému při nákupu nabíječky ušetříte 20 %. Stačí, když do pole pro slevový kód zadáte epico20 a cena se rázem změní z 1790 Kč na 1492 Kč. Nakupovat ale musíte rychle.

EPICO 2IN1 Magnetic Wirless Charger si můžete zakoupit přímo zde.