Apple stahuje část výroby iPhonů 12 z Číny do Indie

Už dlouho se šušká, že Apple kvůli obchodnímu napětí mezi Čínou a Spojenými státy přesune alespoň část výroby iPhonů 12 z Číny. Dle analytiků by se tak mělo stát již velmi brzy. Na nejnovějším iPhonu 12 tak brzy budete moct spatřit nápis „Made in India“, jelikož právě 7 až 10 % výroby tohoto modelu Apple přesouvá právě do Indie.)

Konkrétně se má začít vyrábět v Indii v závodě Hon Hai Precision Industry (Foxconn) v Tamil Nadu, přičemž vyrábět by se zde mělo jak pro domácí trh, tak pro export. IPhone 12 se tak zde bude vyrábět po boku iPhone XR a iPhone 11, které jsou v této zemi velmi oblíbené. Pro výrobu v Indii se společnost spojila se třemi velkými hráči, a sice Foxconnem, Pegatronem a Wistronem. V Indii je prozatím v provozu pouze Foxconn a Wistron. Pegatron se ke „kolegům“ připojí někdy v první polovině tohoto roku. Některé informace tvrdí, že kromě iPhonu 12 by se zde měl vyrábět i iPhone 12 mini, ovšem dle spousty zdrojů Apple výrobu tohoto modelu kvůli nízké poptávce zastaví. Tento krok je tedy dalším přídavkem do rozvíjející se spolupráce mezi Applem a Indií, o kterém mluvil před akcionáři i Tim Cook.