Uspořádá Apple první letošní Keynote na konci března? Raději nemějte přehnaná očekávání

V souvislosti s novými Apple produkty s v posledních několika týdnech a měsících poměrně často skloňuje termín “jarní Keynote” či jemu podobné. Právě na jarních Keynotes totiž Apple v minulosti zpravidla první novinky daného roku odhaloval a to poměrně pravidelně, díky čemuž s nimi začali jeho fanoušci tak nějak počítat. Když však Apple v posledních letech začal čím dál více spoléhat na tiskové zprávy i u důležitých produktů a loni jarní Keynote vynechal, je potřeba nemít ani od letoška přehnaná očekávání, přestože v jablečném světě koluje již celá řada termínů.

První letošní Keynote by měla podle některých zdrojů proběhnout v úterý 23. března. V redakci se však shodujeme na tom, že brát tento termín jako směrodatný zatím nemá smysl, jelikož se pod ním může skutečně skrývat “jen” vypuštění několika tiskových zpráv. Proč? Protože se má na jaře světu ukázat “jen” nová generace iPadu Pro spolu s lokalizátory AirTags. Že se jedná o produkty, které by si bližší představení na klasické (byť předtočené) konferenci Applu zasloužily? Ano i ne. Jasně, zajímavé alespoň dle uniklých informací jsou, avšak jsou podle vás zajímavější než například AirPods Pro, AirPods Max, iPady Pro s LiDAR skenerem či iPhony SE 2. generace, na které se těšil prakticky celý svět? Věřím, že naprostá většina z vás řekne, že ne, potažmo že jsou maximálně stejně zajímavé jako výše zmiňovaná jablíčka. Jasně, někdo může namítat, že AirTag bude úplnou novinkou a iPad Pro díky nasazení displeje s mini LED podsvícením asi taky pořádným krokem vpřed. To však AirPods Pro s ANC, AirPods Max coby první náhlavní sluchátka od Applu nebo LiDAR u iPadů Pro, který má hrát v budoucnosti Apple produktů neuvěřitelně důležitou roli není?

Právě s ohledem na úroveň Apple produktů představených v minulosti si proto myslíme, že je potřeba nahlížet na všechna data spojovaná s letošní jarní Keynote s poměrně velkou rezervou, jelikož konference jako taková zkrátka nedává smysl – tedy alespoň v kontextu chování Applu v minulosti. Kdyby byly všechny výše uvedené produkty světu odprezentovány na klasických Keynotes, nedal by se termín letošní absolutně zpochybnit, jelikož by bylo zkrátka jasné, že si každý zajímavý produkt zaslouží něco víc než jen pár řádků v tiskové zprávě, která beztak působí mnohdy až neupřímně. Nic takového se však holt nestalo. Pokud se tedy v následujících týdnech nedočkáme rozeslání pozvánek, nevěšte hlavu – odhalení velmi pravděpodobně proběhne právě skrze tiskové zprávy zveřejněné na Newsroomu Applu. A možná by to tak bylo i s ohledem na úctu a respekt k předešlým takto představeným produktům a práci lidí na nich lepší.