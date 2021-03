Jak bývalý šéf iOS naváděl tvůrce Pandory k vývoji jejich aplikace pro jalibreaknuté iPhony

Když se řekne Scott Forstall, mnohým jablíčkářům se pravděpodobně vybaví usměvavý mladý vizionář působící v Applu ještě za doby Steva Jobse, kterého měl podle některých spekulací v čele Applu později i nahradit. Ačkoliv se z této stručné charakteristiky jeví Forstall jako vyloženě kladný “hrdina”, pravdou je, že má na bedrech několik zajímavých přešlapů či věcí, které lze označit minimálně za nestandardní. Jednou z nich je i “navádění” tvůrců služby Pandora k tomu, aby aplikaci pro tuto službu vyvinuli nejdříve na jailbreaknutých iPhonech – tedy iPhonech, které jsou Applu prakticky od jejich vzniku trnem v oku.

Když Apple v roce 2017 představil iPhone, pouštět aplikace třetích stran se mu do něj zprvu nechtělo. Kvůli nevoli ze strany vývojářů se však v únoru 2008 rozhodl spustit App Store spolu s nástroji pro vývoj aplikací, čímž de facto odstartoval jednu velkou éru mobilních aplikací přetrvávající dodnes. Ještě než se však začaly aplikace třetích stran na iPhonech objevovat, byli někteří šikovní hackeři schopní se do iPhonů prolomit a systémy v nich si upravit tak, aby do nich mohli začít nahrávat vlastní aplikace či si je celkově nejrůzněji upravovat, čímž započal další z fenoménů – konkrétně jalibreaking. Proti tomu se Apple snažil sice už od jeho vzniku bojovat, jak se však v novém rozhovoru s viceprezidentem Pandory ukázalo, evidentně ne na všech frontách.

Přední představitel Pandory se nechal slyšet, že když Apple světu představil svůj iPhone, bylo mu i jeho kolegům okamžitě jasné, že se jedná o něco skutečně obrovského a je potřeba na něj dostat aplikaci Pandora sloužící tehdy ještě pro poslech rádií co možná nejrychleji. Sešli se proto s tehdejším viceprezidentem Applu Scottem Forstallem, aby probrali veškeré možnosti. A právě Scott měl Pandoře poradit, ať svou aplikaci vytvoří zatím alespoň pro jailbreaknutá zařízení, jelikož si tím de facto vytvoří náskok pro “něco velkého”, za čímž se samozřejmě neskrývalo nic jiného než App Store. Jeden z předních představitelů Applu tedy de facto vystoupil proti přesvědčení a snahám svého chlebodárce.

Pandora na radu Scotta dala a aplikaci pro jailbreaknuté iPhony poměrně rychle vytvořila a začala distribuovat. Jen o pár měsíců později pak Apple spustil App Store, který začala Pandora okamžitě díky svému náskoku využívat a stala se v něm dokonce první aplikací svého typu. A z tohoto prvenství pak těžila i dlouhodobě – o devět měsíců později totiž hlásila snažení na více než pětině tehdy aktivních iPhonů. Jeden z pěti majitelů iPhonu 2G tedy měl Pandoru ve svém iPhonu nainstalovanou, což nelze označit jinak než jako obří úspěch. A to vše díky kontroverznímu rozhodnutí jednoho z představitelů Applu.