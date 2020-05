Bývalý šéf iOS Scott Forstall prozradil, jak ho Steve Jobs naverboval do Applu

Scott Forstall patřil v jablečné společnosti mezi jedno z velmi zvučných jmen. V momentální době se už řadí mezi bývalé zaměstnance Applu, to však ale neznamená, že by přišel o všechny vzpomínky, které v této společnosti nabyl. Forstall se tento týden objevil v Code Break, jenž je provozovaný na Code.org. Jedná se o jakousi interaktivní učebnu s živými přenosy, kde se mohou studenti (a všichni ostatní) dozvědět nové věci. V deváté epizodě, které vychází každou středu, se Forstall podělil o zajímavý příběh. Rozpovídal se o tom, jak se stal součástí kaliforsnkého giganta, a jak jej tehdy ještě žijící Steve Jobs, otec Applu, do společnosti přijal.

Hned na začátek je nutné říct, že je tento moment vcelku jedinečný – Forstall se totiž na podobných veřejných akcích objevuje jen velmi zřídka. Ve zmíněné epizodě se Forstall kromě přijatí do Applu rozpovídal o celé jeho cestě v této společnosti, dokud ji neopustil. Dále si nenechal pro sebe ani pár informací z dětství. Forstall, bývalý ředitel operačního systému iOS, popisuje, jak jeho rodina žila ve stanu a v těžkostech, díky kterým se mohl zocelit. Všechen tento negativní vliv hrál obrovskou roli v tom, aby si uvědomil důležitost vzdělávání. Příběh o tom, jak se Forstall dostal do Applu, je velmi fascinující. Po absolvování začal Forstall pracovat pro Microsoft a NeXT, který založil Steve Jobs, když si v Applu udělal „přestávku“ a odešel z něj. Intenzivního a vyčerpávajícího přijímacího pohovoru v NeXT se údajně zúčastnilo 17 lidí. V prvních desíti minutách pohovoru měl do místnosti vtrhnout Steve Jobs, který vytáhl tazatele ven na chodbu, kde mu intenzivně „domluvil“.

Po tomto rozhovoru se do místnosti namísto tazatele vrátil sám Jobs, jenž začal Forstalla zpovídat. Po patnácti minutách se Jobs s Forstallem naladili na stejnou vlnu a diskutovali spolu o designu, filozofii a dalších věcech. Poté Jobs Forstallovi oznámil, že bez ohledu na to, co říkají ostatní, bude právě on dalším zaměstnancem NeXT. Forstall měl tedy po prvním rozhovoru místo v NeXT jasné, Jobs mu ale i přesto řekl, aby dokončil všechna kola pohovorů a pokusil se v nich alespoň trošku jevit zájem. Forstall měl v této situaci také pracovní nabídku od Microsoftu, kterému však sdělil, že s ním dále spolupracovat nebude. Microsoft se později snažil Forstalla přesvědčit, aby se k němu vrátil, což se bohužel (bohudík?) nestalo. Forstall pracoval v Applu celých 20 let, a to až do roku 2013, kdy byl „vyhozen“. Na celou epizodu Code Break se můžete podívat zde.