Sbohem a šáteček: Apple z App Store odstranil Music Memos

Jak se dalo očekávat, Apple oficiálně ze svého App Store odstranil aplikaci Music Memos. Ta sloužila hudebníkům a skladatelům zachytit nápady na své písně. Byť se Music Memos nezobrazují v App Store, ti, jenž aplikaci nainstalovali před 2. březnem tohoto roku, ji mohou nadále používat. Možné také je ji zpětně stáhnout na základě historie nákupů v App Store.

Tento krok je ze strany Applu více než očekávaný. Budoucí odstranění Music Memos totiž technologický gigant deklaroval již v prosinci minulého roku. Tehdy také uživatelům doporučil export nahrávek do Voice Memos. Aplikace Music Memos nemá za sebou tak dlouho historii, jak by se mohlo na první pohled zdát. Do internetového obchodu Applu byla přidána v lednu roku 2016. Uživatelům umožňovala analyzovat rytmus a akordy nahrávek akustické kytary. Uživatel pak mohl v aplikaci jednoduše okamžitě přidat například bicí či basovou linku, což působilo jakožto doprovodná kapela. Po zdokonalování Voice Memos Apple očividně přestal v Music Memos vidět budoucnost. Poslední aktualizace této aplikace například přinesla pouze možnost exportovat nahrávky do knihovny Voice Memos. Pokud podobný krok máte v plánu, je vyžadován iOS 14 nebo iPadOS 14 s posledními verzemi obou aplikací. Používáte některou z nich? Pokud jste se s Music Memos nikdy nesetkali, můžete se na práci s aplikací podívat v odkaze pod tímto odstavcem.