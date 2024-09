5 iOS aplikací, které vám zpříjemní nejen začátek školního roku

Google Keep

S Google Keep budete mít všechny své studijní materiály přehledně pohromadě. Zapisujte si poznámky z přednášek, vytvářejte si seznamy úkolů, připomínky na zkoušky nebo si dokonce nahrávejte hlasové poznámky. Díky tomu už nikdy nezapomenete na důležitý termín a budete mít vše potřebné vždy po ruce. Spolupracujete na nějakém projektu se spolužáky? S Google Keep to bude hračka. Sdílejte si poznámky, vytvářejte společně seznamy úkolů a komentujte jednotlivé body. Díky tomu bude vaše spolupráce efektivnější a ušetříte spoustu času.

Aplikaci Google Keep stáhnete zde.