Apple pracuje na iPadu mini s designem nových iPadů Pro či Air

Nebaví vás už design nejmenšího tabletu z dílny Applu? Pak pro vás máme skvělou zprávu. Kalifornský gigant s ním totiž není taktéž úplně spokojen a proto již pracuje na jeho velkém přepracování po vzoru iPadů Pro či Air. To jinými slovy znamená, že se u něj dočkáme odstranění Home Buttonu a širokého horního a spodního rámečku či ostrých hran namísto zakulacených.

S informacemi o vývoji přispěchal před pár hodinami zřejmě nejpřesnější Apple leaker současnosti vystupující na Twitteru pod přezdívkou Kang. Ten se nechal slyšet, že je dle jeho zdrojů vývoj iPadu zatím na úplném začátku a proto je prakticky nereálné, že bychom se jeho odhalení dočkali ještě letos. V průběhu příštího roku by nicméně dával příchod redesignovaného mini již smysl.

Takto vypadá poslední generace iPadu mini:

Co se týče technických specifikací či jiných detailů o produktu, ty bohužel zatím známé nejsou. Můžeme se tak jen domnívat, zda se Apple rozhodne pro zachování 7,9” displeje při zmenšení těla, nebo půjde cestou zachování rozměrů těla při zvětšení displeje díky jiným typům rámečků. Obě řešení by totiž měla svá pro a proti. Z hlediska složitosti vývoje je však jasné, že větší tablet by se Applu vyvíjel mnohem lépe než tablet menší a co víc – umožnil by i nasazení většího nabíjecího akumulátoru a tedy snad i zajímavější výdrž baterie.

Poslední generaci iPadu mini představil Apple v březnu 2019 po boku iPadu Air s tím, že kromě čipsetu u něj nezměnil prakticky nic. I přesto si ale mezi uživateli našel spousty příznivců, jelikož se jedná o dokonale kompaktní zařízení takřka neomezené výkonem. Ostatně, díky čipsetu A12 Bionic se asi nikdo příliš divit nebude. Od představení však už uplynulo mnoho vody a nová generace by tak určitě svět neurazila.