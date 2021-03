Recenze aplikace Camelot: Nedobytný hrad se dočkal další obrovské aktualizace

Jestliže patříte mezi naše věrné a dlouhodobé čtenáře, tak jste si v minulosti mohli všimnout hned několika recenzí na aplikaci Camelot. Abychom zbytečně nechodili kolem horké kaše, tak se dá Camelot shrnout jakožto komplexní aplikace, která má za úkol jediné – ochránit vaše data, ať to stojí, co to stojí. Když se řekne bezpečnost, tak většinu z vás v rámci světa technologií nejspíše napadne například Touch ID či Face ID, nějaká forma šifrování, anebo třeba silné heslo. Pokud všechny tyto prvky tvoří slovo „bezpečnost“, tak Camelot bych osobně definoval jakožto bezpečnost na druhou, možná na třetí či na čtvrtou. Pokud potřebujete ochránit vaše data, a to opravdovým způsobem a nikoliv jenom na oko, tak potřebujete Camelot.

Jak už jsem zmínil výše, tak jsme se na Camelot podívali již v několika recenzích, které na našem magazínu vyšly. V rámci tohoto článku se tedy nebudeme primárně zabývat základními funkcemi, byť si je alespoň v rychlosti na začátek shrneme. To hlavní, proč jsme dneska tady, je nová aktualizace aplikace Camelot, která vyšla před několika dny. Vývojáři této aplikace si berou k srdci prakticky veškeré připomínky a snaží se, aby bylo vše dotaženo do konce. Vzhledem k tomu, že jsem s vývojáři aplikace v kontaktu prakticky od samotného zrození Camelotu, tak mohu naprosto objektivně hodnotit, jak moc se aplikace za tu dobu vývoje změnila. Pokud byste vedle sebe postavili prvotní verzi Camelotu a tu nejnovější, tak byste si mysleli, že se jedná o dvě odlišné aplikace.

První verze aplikace rozhodně nebyly vysloveně špatné, troufnu si ale tvrdit, že například složité ovládání, které je mimo jiné dané z velké části také komplexností aplikace, mohlo mnoho potenciálních uživatelů odradit. Zcela upřímně, prvně se do Camelotu nechtělo ani mě, po nějaké době používání jsem se ale vše potřebné naučil a zjistil jsem, co a jak funguje. Takových uživatelů ale bohužel není mnoho – v dnešní době se vše hodnotí podle obalu a nikoliv podle obsahu, tudíž pokud uživatel zjistil, že se nemůže s rozhraním Camelotu skamarádit, tak na domovské stránce na aplikaci podržel prst a klepnul na Smazat aplikaci. Uživatele změnit nemůžete, a tak vše opět zůstalo na vývojářích aplikace. Ti ovládání postupem času kompletně překopali a po několika tvrdých měsících vývoje jsme se dostali až sem, k aktuálně poslední aktualizaci, kdy je ovládání, pořád ale s ohledem na komplexnost aplikace, dotažené do posledního detailu.

Základní funkce Camelotu

Aplikace Camelot má za úkol vytvořit z vašeho telefonu nedobytný hrad – i proto je zvolena odpovídající ikona aplikace. Nutno podotknout, že se to aplikaci rozhodně daří. Mezi jednu z hlavních funkcí aplikace Camelot patří tzv. multi-level security, volně přeloženo jakožto víceúrovňová bezpečnost. Díky tomu jste schopni svá data ukládat do několika různých úrovní. To znamená, že se vám po autorizaci zobrazí jen taková data, která se v konkrétní úrovni nachází. Vždy si tedy odemknete jen to, co potřebujete, což je naprosto klíčové. Představte si, že byste si někde na ulici odemkli nějakou no-name „bezpečnostní aplikaci“, ve které se pohromadě nachází veškerá vaše data, uzamčená jen pomocí Touch ID či Face ID. Pokud by vám někdo vytrhnul telefon z ruky, tak by okamžitě získal přístup ke všem datům, popřípadě by vás zajisté útočník donutil se autorizovat. Jestliže vám však někdo vytrhne telefon s otevřenou aplikací Camelot, tak získá přístup jen k těm datům, která jste měli uložená na konkrétní úrovni a žádným způsobem nezjistí, kolik dalších úrovní máte a jak k nim může získat přístup. I kdyby vám někdo držel zbraň u hlavy, tak stačí sdělit heslo ke „špatné“ úrovni – útočník si bude myslet, že získal veškerá data, pravda je ale úplně někde jinde.

Změny v rozhraní

Pojďme se společně v tomto odstavci podívat na novinky, kterých jsme se dočkali na poli rozhraní. Velkou změnou si prošlo zobrazení adresářů, které se nově nezobrazují ve formě seznamu, ale ve formě dlaždic s ikonami, což je pro většinu uživatelů přehlednější a pohodlnější. Samozřejmě si ale rozhraní můžete jednoduše změnit, a to zpět na seznam, anebo třeba na menší ikony. Podobně jako například v macOS, tak i Camelot si pamatuje, jaké zobrazení jste v konkrétních adresářích využili. Při změně zobrazení se tedy změny neprojeví v celé aplikaci, ale jen v konkrétním místě – na různé typy souborů jsou totiž ideální různé formy zobrazení, tj. například dokumenty v listu a fotografie v ikonách či dlaždicích. Jednotlivé adresáře poté můžete kromě názvu odlišit také ikonou, což opět přidává na přehlednosti aplikace. Kromě toho se nově po každé aktualizaci uživatelům po spuštění aplikace objeví informace o tom, co nového přibylo, aby mohli ihned využít novinky naplno. Je opravdu zajímavé pozorovat, jak markantním způsobem dokáží tyto malé změny ovlivnit pohled na celou aplikaci. Zpočátku, kdy bylo využíváno zobrazení v seznamu, aplikace působila spíše profesionálně, nyní už se však tváří tak, že by se ráda spřátelila s každým.

Fiasko WhatsAppu

Už delší dobu je tak nějak zřejmé, že praktiky Facebooku a dalších ostatních technologických společností nejsou tak úplně čisté. Čas od času se objeví informace o dalším průseru, který způsobil Facebook, později se zase na povrchu ukážou další informace o tom, jak se Googlu podařilo zjistit, kolikrát jeho uživatelé chodí na záchod. V současné době už se sledování nevyhnete prakticky nikde na internetu. O poslední obrovský poprask se na začátku roku zasloužil WhatsApp, potažmo Facebook, který za touto aplikací stojí. Ten totiž uživatele zmíněné komunikační aplikace informoval u určitých změnách, které měly za pár týdnů nastat. Většina z nás by tyto změny potvrdila a jelo by se dál, pár „koumáků“ si všimlo nových podmínek, které pro většinu uživatelů nejsou úplně v pořádku. Konkrétně měl Facebook získat přístup k mnoha dalším uživatelským datům z aplikace, které by poté byly použity na přesnější cílení reklam. Dokonce se objevily i spekulace o tom, že by měl být Facebook schopný procházet vaše zprávy – i přesto, že je ve WhatsAppu aktivní koncové šifrování.

Původně se tyto změny měly projevit již v únoru, Facebook se ale rozhodl nasazení nových podmínek přesunout na květen s tím, že nic moc měnit nebude. Pouze má v plánu uživatelům celou situaci lépe vysvětlit, aby se nemuseli strachovat. Bohužel, tato praktika tak úplně „nevoněla“ milionům uživatelů, kteří se rozhodli přejít na konkurenční chatovací aplikace. Problém je ale v tom, že v dnešní době nemůžete prakticky nikomu věřit. WhatsApp například uvádí, že nabízí koncové šifrování, ale Facebook by měl údajně být schopný vaše zprávy využít pro cílení reklamy, jak bylo zmíněno v odstavci výše. Je tedy velmi pravděpodobné, že se podobných praktik dočkáme i od jiných velkých komunikačních aplikací. A když ne teď, tak za nějakou dobu, kdy se stanou ještě populárnějšími – peníze totiž dokáží dělat divy. Uživatelskou základnou se samozřejmě Camelot nemůže WhatsAppu, Telegramu, Signalu, Messengeru a dalším rovnat. Jestliže ale hledáte chatovací aplikaci, ve které budete mít stoprocentní soukromí, a ve které můžete plánovat i ty největší zločiny, tak je to Camelot. Vždyť abyste se mohli s nějakou osobou v rámci Camelotu spojit, tak se prvně musíte setkat osobně a zařízeními se propojit. A takto komplikovaně, ale stoprocentně bezpečně, to zde funguje se vším.

Komprimace obrázků a PDF creator

Dá se říct, že jádro aplikace Camelot už je svým způsobem hotové. Co se týče změn, tak už se víceméně můžeme těšit jen na další vylepšení uživatelského rozhraní, anebo třeba na přidání různých nových funkcí. Camelot můžete samozřejmě mimo jiné využít také pro skladování všemožných obrázků. Rok od roku se zlepšuje kvalita fotografií, čímž mimo jiné roste také jejich velikost, která atakuje hranici 10 MB za jeden snímek. Pokud vlastníte zařízení s menší kapacitou úložiště, tak se rázem můžete ocitnout v problémech. Jasně, existuje nespočet různých aplikací, které můžete využít pro zmenšení fotografií. Opravdu ale chcete své osobní fotografie poskytovat v aplikaci někomu, koho jste v životě neviděli a ani neuvidíte? Já osobně rozhodně ne. I kvůli tomu přišli v Camelotu s novou funkcí, pomocí které si můžete jednoduše zmenšit obrázky přímo v něm. Nemusíte tedy nikam nic nahrávat, vše uděláte v rámci jediné aplikace – od vyfocení zabezpečeným fotoaparátem, přes zmenšení s pomocí nové funkce, až po uložení do šifrovaného adresáře.

Zmínit bych se chtěl také o PDF creatoru, který je nově taktéž součástí Camelotu. Jak už název napovídá, tak tato funkce slouží k vytváření PDF souborů. V rámci Camelotu si můžete pomocí pár klepnutí vytvořit PDF soubor z celého adresáře. Rozhodně se ale nebojte, že byste mohli využít pouze text. PDF creator nabízí podporu dynamického obsahu, takže si do jediného dokumentu můžete uložit kromě textu také fotografie (s GPS souřadnicemi, což je jedna z dalších nových funkcí), odkazy na webové stránky, e-mailové adresy a mnoho dalšího. A využití? Neomezené. Prostřednictvím PDF se v dnešní době posílá úplně všechno. Dejme tomu, že si například píšete nějaký deník, anebo si o něčem musíte vést záznamy. Po měsíci, kdy si každý den vytvoříte jeden záznam, si můžete veškerá data spojit do jednoho PDF souboru, který můžete opět rychle sdílet, anebo si jej bezpečně uložíte do Camelotu. Ještě jednou zdůrazňuji, že se všechno tohle děje v jediné aplikaci, bez nutnosti instalace nějakých doplňků či čehokoliv jiného, co by mohlo narušit bezpečnost.

Pár dalších novinek

Novinek v poslední verzi je o mnoho více – kdybychom je tady měli po jedné rozepisovat, tak by tento článek tak moc dlouhý, že by jej nikdo nepřečetl. Proto v tomto odstavci ještě v rychlosti shrneme další novinky, které již nejsou tak úplně podstatné, své místo si zde ale zaslouží. Jedná se například o možnost okamžitého sdílení URL adresy webové stránky do Camelotu. Stačí, abyste v Safari klepnuli na ikonu sdílení, a poté na Camelot, čímž se okamžitě aktuální adresa uloží. Souboru se poté automaticky přiřadí ikona zeměkoule, což souvisí s výše popsanou novinkou v rámci rozhraní. A využití? Třeba vytvoření vlastní databáze bookmarkerů (FAQ, recepty, vtipy,…) s rychlým vyhledáváním – ne všechno musí být chráněno proti přístupu. Zmínit dále můžeme také možnost zapisování GPS souřadnic u fotografií – pokud na souřadnice klepnete, okamžitě si je můžete prohlédnout na mapě. Kromě toho byl vylepšen také režim celé obrazovky při prohlížení obrázků, jenž lze rychle opustit přejetím prstu shora dolů. Vylepšení se dočkala i prezentace fotografií, potažmo možnost jejího spuštění – nově stačí, abyste na jednom z obrázků v adresáři podrželi prst, čímž se automaticky prezentace spustí.

Závěr

Jestliže se chcete v dnešní digitální době ochránit, potažmo pokud chcete ochránit svá drahocenná data, může vám perfektně posloužit právě Camelot. V dnešní době už Camelot není pouhou aplikací, ve které si můžete uzamknout data. On takovou aplikací nebyl nikdy, po posledních aktualizacích to ale platí dvojnásob. Z Camelotu se totiž stává aplikace, která tady nebyla, není a nejspíše ani nebude – jde totiž kompletně proti proudu. Stačí se zamyslet nad tím, jakým způsobem zpracovávají různé aplikace a služby uživatelská data, která jsou v dnešní době vyvažována zlatem – prakticky vše se nějakým způsobem zneužívá či prodává. Camelot nyní nabízí nespočet různých nástrojů, kvůli kterým jste v minulosti museli stahovat prapodivné aplikace z App Storu, a to vše se stoprocentní bezpečností. Rozhodně byste Camelot neměli vnímat jen jakožto nástroj pro jedince. Díky již zmíněným nástrojům (a i těm nezmíněným), ostatním funkcím a hlavně bezpečnosti jej totiž lze využít i v oblasti podnikání a byznysu, což je třeba si uvědomit. Pokud vám na vašich osobních datech záleží a chcete co možná nejvíce eliminovat riziko toho, že by se dat někdo mohl zmocnit, vzpomeňte si na nedobytný hrad v podobě aplikace Camelot.

