Recenze aplikace Camelot: Nové funkce pro ještě větší bezpečnost vašeho telefonu

Je to již nějaký ten pátek nazpět, co jsme si pro vás na našem magazínu připravili recenzi aplikace Camelot. Pokud o této aplikaci slyšíte poprvé, tak se jedná o český počin, který má za úkol jediné – udělat z vašeho telefonu nedobytný hrad. Aplikace pro splnění tohoto kritéria využívá hned několika různých způsobů. Nejzajímavějším a nejjednodušším způsobem je v tomto případě využívání různých PIN kódů, které dokáží zobrazit různá data či zpřístupnit různé zóny. Abychom se však stále dokolečka neopakovali, tak si přečtěte jednu z původních recenzí, ve kterých jsme se na Camelot podívali zblízka.

Vzhledem k tomu, že se aplikace Camelot, stejně jako ostatní aplikace, neustále vyvíjí, tak jsme se rozhodli, že o tom naše čtenáře informujeme prostřednictvím tohoto článku. Nebudeme se tedy už znova dívat na základy aplikace, ale na to, co se změnilo, a co je nové. Hned na začátek bych rád podotknul, že Camelot patří mezi velmi komplexní aplikace, které nabízí obrovské množství funkcí. Je proto nutné být trpělivý, abyste jim porozuměli, a abyste pochopili princip celé aplikace. Až jakmile aplikaci pochopíte, tak se z vašeho zařízení stane nedobytný hrad, do kterého se nedostane nikdo ani v případě, že vám bude držet zbraň u hlavy. Teď už se ale podívejme na změny a novinky.

Cloudové úložiště zdarma

V aplikaci Camelot máte všechna data k dispozici pod zámkem (nebo klidně hned několika zámky) v zašifrované podobě. Když ale budete mít tu největší smůlu světa a přijdete o veškeré možnosti pro obnovu dat, tak by se vám mohlo hodit uložení šifrovaných dat na šifrovaný cloud. Původně jste si však za tuto službu museli v aplikaci Camelot zaplatit. V nové aktualizaci mají všichni uživatelé, po vzoru Applu, k dispozici 100 MB úložiště v cloudu zdarma. Platit budete až tehdy, pokud tento limit překročíte. Díky tomu si nyní může každý uživatel vyzkoušet i šifrované chatování, které cloudové úložiště od Camelotu vyžaduje. A pokud patříte mezi uživatele, kteří si v minulosti zakoupili PRO verzi aplikace Camelot, tak pro vás mám také dobrou zprávu – ani na vás se nezapomnělo a Camelot vám nabízí 1 GB úložiště v cloudu zdarma.

Lokální zálohování, lepší UI/UX

Nová aktualizace Camelotu se zaměřila i na lokální zálohování. Pokud z nějakého důvodu cloudovým službám nevěříte, ale i přesto chcete mít 100% jistotu toho, že o svá data nepřijdete, tak si můžete zvolit zálohování do počítače či Macu. Berte ale na vědomí, že tuto funkci musíte prvně v aplikaci Camelot na vašem zařízení aktivovat. Učinit tak můžete v nastavení, kde stačí aktivovat položku Zálohování včetně dat. Pak už jen stačí klasicky propojit chytrý telefon s počítačem či Macem a můžete se vrhnout na lokální zálohování. Pokud se vám navíc v minulosti zdálo prostředí aplikace Camelot lehce chaotické, tak i v tomto případě vás potěším. Vývojáři udělali maximum pro to, aby co možná nejvíce zjednodušili uživatelské rozhraní, a aby tak uživatelé získali lepší zkušenost s celou aplikací. Vzdali-li jste to v minulosti s Camelotem právě kvůli UI/UX, tak mu určitě dejte druhou šanci.





Optimalizace fotek a oprava malých chybek

Kromě zjednodušení rozhraní jsme se dočkali také možnosti pro zmenšení (optimalizace) fotografií, které importujete do Camelotu. Tímto lze jednoduše šetřit prostor u obrázků, které nejsou tak důležité a nepotřebujete, aby byly nahrány ve 100% kvalitě. Opraveno bylo dále pár minoritních bugů – rozhodně ale nemusíte mít strach, že by byla aplikace v minulých verzích nějak děravá, a že by se v ní nacházely nějaké závažné chyby.

Pečetě, pečetě a zase ty pečetě…

Kromě těchto změn a oprav přišla na řadu také menší změna ve fungování pečetí, respektive v jejich využití. Abychom tyto změny mohli co možná nejlépe vysvětlit, tak se přesuneme do praxe: v App Storu se nachází různé aplikace, do kterých si můžete ukládat veškerá hesla, a ty poté lze zamknout pomocí jediného, hlavního hesla. Teď si představte, že aplikaci nějakou dobu nepoužíváte a na heslo zapomenete. Logicky byste už k heslům neměli nikdy získat přístup, avšak u určitých aplikací můžete kontaktovat vývojáře a požádat o změnu hesla – věřili byste po této zkušenosti aplikaci, kterou jste si vybrali? Já osobně tedy ne. Váš účet s hesly by v případě zapomenutí hlavního hesla měl upadnout v zapomnění a vývojář by rozhodně neměl mít možnost hlavní heslo obnovit. V Camelotu se na to ale jde jinak.

Na vaše hesla a kódy si v Camelotu můžete vytvořit různé pečetě. Tyto pečetě mohou mít několik podob a můžete si je rozdělit na několik „dílů“. Jednu pečeť si tedy můžete uložit do sejfu, další můžete nechat třeba v práci, další můžete věnovat kamarádovi na druhé straně zeměkoule, atd. Jakmile všechny tyto pečetě získáte, můžete si heslo k vaší aplikaci obnovit. Perfektní řešení, no ne? Kromě toho, ty samé pečetě můžete nově využít také k obnovení zapomenutého heslo k záloze. Pokud jsou v Camelotu uloženy pečetě, které byly validní při vytváření zálohy, tak heslo k obnovení zálohy nepotřebujete. Stačí pouze zadat PUK, pečetě se následně předvyplní a následně dojde k obnovení zálohy.

Resumé

Aplikace Camelot patří dle mého názoru mezi jednu z nejpovedenějších a nejpropracovanějších aplikací, kterou můžete v App Storu stáhnout. O to více by vás aplikace měla zajímat kvůli tomu, že se jedná o počin od českých vývojářů. Pokud berete bezpečnost a zálohování dat doopravdy vážně, tak věřte, že je Camelot to pravé ořechové. Rozhodně doporučuji, abyste si přečetli naše recenze věnované Camelotu, a poté jej alespoň vyzkoušeli. Opět však podotýkám, že je nutné být trpělivý – aplikace je doopravdy velmi komplexní a chvíli potrvá, než jej principy pochopíte.

Věřte, že s aplikací Camelot proměníte váš mobilní telefon v nedobytný hrad. Aplikace Camelot je k dispozici zdarma. Ve verzi zdarma je k dispozici 100 MB cloudu, za 29 Kč měsíčně získáte 1 GB cloudu, za 49 Kč měsíčně 5 GB cloudu a za 79 Kč měsíčně 15 GB cloudu.