Aplikace Camelot: Udělejte si z telefonu v jakékoliv situaci dobytný hrad

V poslední době se čím dál tím častěji mluví o soukromí uživatelů a o tom, jak největší společnosti světa zacházejí s jejich osobními daty. Bohužel to, co nemáme hmotně uloženo doma „ve spíži“, nebude 100% chráněno snad nikdy. Mohlo by vás napadnout, že by se v některých situacích možná hodil nedobytný hrad, který by vás dokázal ochránit v každé situaci – ať už tehdy, kdy by vaše manželka chtěla zjistit, s kým si tajně dopisujete, anebo tehdy, kdy by vám někdo držel u hlavy zbraň. Co když vám řeknu, že jeden takový nedobytný hrad znám… a že je nedobytný hned několikrát a můžete jej využít i vy.

Řeč je o aplikaci Camelot, za kterou stojí skupina českých vývojářů. Ti si dali za úkol vytvořit bezpečnostní aplikaci, s jejíž pomocí by se z vašeho iPhonu či Android zařízení měl stát nedobytný hrad – tedy alespoň takto to specifikoval autor aplikace, Vladimír Kajš, zkušený expert v oblasti vývoje SIM karet, jak je známe dnes. Jak ale jistě víte, jedna věc je něco tvrdit, druhá věc je pak tato slova vyplnit. Nejspíše vás v dnešní době překvapí, že v případě aplikace Camelot byla tato slova dodržena. Holt „zlaté české ručičky“.

Mnoho „bezpečnostních“ aplikací nabízí po stáhnutí či dokonce zakoupení všemožné vychytávky, které v mnohých případech ani nedávají smysl. Mluvím přesně o takových aplikacích, které vám dají jistotu v uzamčení vašich dat pomocí kódového zámku, anebo třeba pomocí biometrické ochrany. Většinou jsou tyto aplikace podpořeny silnou marketingovou kampaní a slovy „nejlepší“, „nejpokročilejší“, a kdo ví ještě co „nej“. Kde se ale data uložená v aplikaci nachází už vlastně nikdo příliš neví. Zároveň zůstává otázkou to, zdali se dřív nebo později neobjeví možnost, jak takové zabezpečení obejít. Camelot si na nic nehraje a a hlavně si ani na nic hrát nemusí. Když je aplikace profesionální, tak se očekává, že ji budou používat lidé, kteří toho umí více, než si jen spočítat 1+1.

Tím samozřejmě nechci říct, že by ovládání aplikace Camelot bylo bůhvíjak složité. Aplikace vás pouze do svého rozhraní „vloží“ tak, jak vše leží a běží. Na vás už je poté to, zdali budete objevovat, anebo se vrhnete do louskání perfektně zpracovaných dokumentů, které vám vysvětlí, co a jak. Vědět byste tedy měli to, že Camelot je pokročilou aplikací a k pochopení budete potřebovat také trpělivost. Mezi hlavní funkce Camelotu patří multi-level security, díky čemuž může svá data ukládat hned do několika „levelů“ a vždy si odemknete jen to, co potřebujete. Mezi další skvělou funkci patří Marker, díky jenž si můžete jednoduše pamatovat komplikovaná hesla.

Na rovnici Messenger = soukromí můžeme zapomenout, to je mnohým z nás více než jasné. Když však v rovnici vyměníme Messenger za Camelot, tak ji můžete považovat za správnou. Aplikace Camelot totiž disponuje zabezpečeným chatem, kde se nejdříve musíte s druhou stranou bezpečně propojit. A co se stane s vašimi daty, pokud zapomenete vaše heslo? V případě, že si nastavíte strážné anděly, tak vůbec nic. Díky těmto strážným andělům, kteří se mohou projevit jakožto osoba, anebo třeba kus papíru v trezoru, můžete svá data zpětně obnovit – nejdříve ale musíte postupně všechny strážné anděly získat. Funguje to podobně jako při otevírání Českých korunovačních klenotů. Také je k tomu potřeba sedm klíčů z různých koutů republiky. V případě strážných andělů jsou však klíče QR kódy. To je jen špička ledovce Camelotu. Tak co, rozhodnete se objevovat i vy, anebo budete i nadále žít v tom, že jsou vaše data i v jiných rukou, než jen v těch vašich?

Věřte, že s aplikací Camelot proměníte váš mobilní telefon v nedobytný hrad. Pro začátečníky naprosto zdarma, v plné verzi poté za pouhých 129 korun.