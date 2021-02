Počátek fenoménu aneb příběh prvních Apple Watch

Někteří z vás si možná ještě vzpomenou na příchod prvních Apple Watch a na to, jak na ně část laické i odborné veřejnosti pohlížela mírně skepticky. Z chytrých hodinek od Applu se ale nakonec stal velmi oblíbený produkt, který již dávno neslouží jen coby prodloužení iPhonu, ale je užitečný také pro fitness a zdraví. Pojďme si v dnešním článku připomenout, jak vypadala cesta prvních Apple Watch na pulty prodejen.

Počátky

První Apple Watch byly představeny 9. září roku 2014 na podzimní Keynote, na které Apple představil mimo jiné i své iPhony 6 a 6 Plus. Jednalo se o první Apple produkt, který byl vyvíjen výhradně pod dohledem Tima Cooka. V době, kdy byly představeny, se již dlouhou dobu spekulovalo o tom, že se Apple chystá vydat vlastní produkt z oblasti nositelné elektroniky. Počátky vývoje jako takového sahají podle bývalého šéfdesignéra Applu Johnyho Iva až do roku 2011, kdy se o nich poprvé začalo ve firmě mluvit. Steve Jobs o ně ale nakonec neprojevil zájem, a celý proces se dal opět do pochodu až v roce 2012. Počátkem roku 2013 obohatil řady zaměstnanců Applu Kevin Lynch, který do firmy nastoupil coby viceprezident pro technologie a oficiální šéf projektu Apple Watch – o projektu se ale zatím nesmělo za žádných okolností mluvit. Od Lynchova nástupu k samotnému představení hodinek pak uběhlo zhruba osmnáct měsíců.

Představení

“Pracovali jsme neuvěřitelně tvrdě a dlouho na zcela novém produktu,” pronesl Tim Cook na pódiu v průběhu podzimní Apple Keynote v roce 2014. Hodinky byly představeny v rámci One More Thing, což u přítomného publika v auditoriu ve Flint Center v Cupertinu vyvolalo nadšený aplaus. “Věříme, že tento produkt změní očekávání, která lidé mají v této kategorii. Jsem tak nadšený a tak pyšný, že to s vámi mohu dnes ráno sdílet. Je to nová kapitola v příběhu Applu,” pokračoval dále Cook. Po proslovu následovalo video, ve kterém se postupně odhalily Apple Watch první generace. První chytré hodinky od Applu si tehdy na Keynote dokonce vysloužily ovace ve stoje, což na konferencích Applu nebývá zrovna běžným jevem. Cook poté označil Apple Watch za “nejosobnější zařízení”, které kdy Apple vytvořil, a řádně vyzdvihl všechny jejich funkce a přednosti.

První generace

První Apple Watch sice byly oficiálně představeny na podzimní Apple Keynote 2014, na jejich uvedení do prodeje si ale uživatelé museli počkat ještě dalších osm měsíců. 24. dubna roku 2015 byl nejprve spuštěn jejich online prodej, a poměrně rychle se po nich zaprášilo. V kamenných prodejnách byly Apple Watch k dostání teprve až v červnu dalšího roku. První generace Apple Watch se prodávala ve třech provedeních – Apple Watch, Apple Watch Sport a Apple Watch Edition. Zatímco cena základního modelu činila 349 dolarů, za verzi Edition měli zájemci zaplatit 10 tisíc dolarů. Apple nicméně na luxusní verzi velice záhy rezignoval, a z Apple Watch se v průběhu dalších generací postupně stal produkt pro komunikaci, zdraví a fitness. Jaký byl váš první model Apple Watch?