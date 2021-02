7 zajímavých komplikací na Apple Watch, které využije každý

Apple Watch, společně s AirPods, patří mezi nejprodávanější nositelné příslušenství na světě – a rozhodně se není čemu divit. Osobně si zastávám názor, že jsou jablečné hodinky nejlepším produktem, které Apple za posledních několik let představil. Je až k nevíře, co všechno takové malé zařízení může umět a v čem všem vám dokáže zjednodušit každodenní život. Tato skutečnost se však velmi těžko vysvětluje někomu, kdo prozatím Apple Watch nevlastnil. Zkrátka a jednoduše, pravé kouzlo jablečných hodinek naleznete až poté, co si je zakoupíte. Hlavní součástí Apple Watch jsou mimo jiné komplikace, kterých je k dispozici nespočet. Využít můžete i komplikace třetích stran – na 7 zajímavých z nich, které využije každý, se společně podíváme v tomto článku.

Pedometer++

Komplikace nativní jablečné aplikace Aktivita dokáže na Apple Watch zobrazit celkové informace o každodenní aktivitě. Konkrétně mám na mysli tři kroužky, které značí pohyb, cvičení a stání. Pokud byste si však chtěli zobrazit například informace o ušlé vzdálenosti, anebo o počtu kroků, tak se musíte do aplikace přesunout a údaje vyhledat. Jestliže chcete v rámci komplikace přímo na ciferníku vidět, kolik kroků už jste dneska ušli, tak se vám bude hodit aplikace Pedometer++. Tato aplikace slouží pouze pro počítání kroků, funguje ale naprosto bezvadně a nabízí skvělé komplikace, které zobrazují konkrétní informace.

Just Press Record

Čas od času se ocitnete v situaci, kdy si potřebujete rychle něco nahrát – studenti například výklad v online hodině a zaměstnanci úkoly, které jim přiřadí nadřízení. Než ale vytáhnete iPhone z kapsy, otevřete Diktafon a spustíte nahrávání, tak uběhne několik dlouhých sekund, během kterých to důležité můžete ztratit. Samozřejmě existuje Diktafon i na Apple Watch, avšak i v tomto případě je situace prakticky stejná. Existuje však skvělá aplikace Just Press Record. Jak už název této aplikace napovídá, tak stačí, abyste se dotknuli komplikace, čímž se urychleně přesunete do aplikace a ihned můžete spustit nahrávání. Veškeré nahrávky se pak sdílí prostřednictvím iCloud Drive.

Streaks

Máte problémy s plněním každodenních úkolů? Patříte mezi jedince, kteří toho mají tolik, že si prostě a jednoduše nezapamatují, co jim někdo říká? A chtěli byste to popřípadě změnit? Pokud ano, tak se vám bude líbit aplikace s názvem Streaks. Pomocí této aplikace se můžete nechat dokopat do různých každodenních úkolů. Aplikace Streaks nabízí velmi jednoduchou komplikaci, která je k dispozici pouze v malém provedení. Nečekejte však, že se v této komplikaci budou zobrazovat nějaká data – namísto nich se zobrazují pouze tečky. Barva těchto teček se mění podle toho, zdali už jste konkrétní úkol splnili či nikoliv. Máte-li rádi motivační aplikace a komplikace, bude se vám Streaks rozhodně líbit.

WaterMinder

Pokud chcete žít zdravě, tak byste kromě stravy a cvičení měli dodržovat také každodenní pitný režim. V závislosti na pohlaví, váze a několika dalších aspektech byste denně měli vypít téměř tři litry tekutin – a přiznejme si, že tohle málokdo z nás dodržuje. V App Storu existuje nespočet různých aplikací, které vás mohou na pitný režim během dne upozorňovat. Jestliže však chcete svůj pokrok sledovat na Apple Watch v rámci malé či velké komplikace, tak se vám bude líbit aplikace WaterMinder. Po spuštění této aplikace si stačí nastavit denní cíl pitného režimu, popřípadě si jej samozřejmě můžete nechat vypočítat automaticky. Menší komplikace se postupně plní a na konci dne byste ji měli mít plnou, v rámci větší komplikace pak najdete více informací.

Cardiograph

Kromě toho, že Apple Watch dokáží zobrazit různé notifikace a sledovat cvičení, tak se především také starají o vaše zdraví. Na některých modelech si dokonce můžete udělat EKG, nechybí pak ani upozornění na příliš nízký či naopak příliš vysoký srdeční tep. Pokud byste si v rámci ciferníku chtěli pomocí komplikace nechat zobrazit váš aktuální srdeční tep, tak vám bohužel žádná nativní komplikace nepomůže. Využít můžete pouze takovou komplikaci, která vás přesune do aplikace Srdeční tep, kde je údaj k dispozici. Jestliže byste si chtěli srdeční tep zobrazit přímo na ciferníku, můžete využít aplikaci Cardiograph. Jedná se o jednu z nejvíce propracovaných aplikací pro sledování srdce a mimo jiné nabízí právě zmíněnou komplikaci.

CalZones

Jestliže každodenně, například v zaměstnání, komunikujete s různými lidmi, kteří pochází ze všech koutů světě a z různých časových pásem, tak by se vám mohla hodit aplikace CalZones. Díky této aplikaci se dokážete jednoduše orientovat ve všech časových pásmech, což může být v určitých případech velký problém. CalZones nabízí speciálně vytvořený kalendář, který dokáže s rozdílnými časovými zónami pracovat a zobrazit vám vše perfektně přehledně. Abychom se však drželi tématu tohoto článku, tak CalZones nabízí jednoduchou komplikaci, ve které si můžete nechat zobrazit časy v jednotlivých časových zónách. Až se tedy například budete snažit někoho z jiného časového pásma snažit kontaktovat, tak pomocí CalZones zjistíte, zda je zrovna ta správná doba.

The Couple

Mít harmonický vztah se svou drahou polovičkou je velmi důležité. Tuto harmonii dokáže svým způsobem narušit, pokud (především) muž zapomene na nějaké výročí, anebo na určitý počet dní, které určují, jak dlouho už tvoříte pár. Co si budeme nalhávat, v dnešní uspěchané době se můžete jednou v lednu podívat na kalendář a za pár dnů zjistit, že už je vlastně březen. Aplikace The Couple vám dokáže zobrazit veškeré vaše výročí a počty dnů, společně s narozeninami. Na veškeré tyto důležité dny vás poté může zařízení upozornit notifikací. Co se pak týče komplikace na Apple Watch, tak vám The Couple dokáže zobrazit informaci o tom, jak dlouho už jste se svou polovičkou spolu. Díky The Couple tak už nikdy nezapomenete a nenarušíte harmonii ve vztahu.

