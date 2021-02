6 tipů pro rychlejší nabíjení iPhone

Když řeknu, že je dnešní doba uspěchaná, tak se asi nenajde prakticky nikdo, kdo by se mnou nesouhlasil. Občas se můžete ocitnout v tzv. „časovém pressu“, kdy potřebujete během několika málo minut vyrazit ven z domu. Jako naschvál si ale všimnete, že je váš iPhone na pokraji vybití a vypnutí. V tomto článku se společně podíváme na to, co můžete v takové situaci dělat, potažmo jakým způsobem můžete nejrychleji váš jablečný telefon nabít. Až tedy příště budete někam spěchat a zjistíte, že je váš iPhone vybitý, tak stačí, abyste si na tento článek vzpomněli.

Pořiďte si rychlonabíječku a příslušný kabel

Abyste se do budoucna proti výše uvedené situaci ochránili, tak byste si měli pořídit tzv. „rychlonabíječku“, společně s příslušným kabelem. Vůbec poprvé Apple přišel s rychlonabijením v roce 2017, kdy představil iPhone 8 a X. Abyste mohli iPhone 8 a novější nabíjet rychleji, tak potřebujete adaptér a kabel s označením Power Delivery (PD). Takové adaptéry mají výstup USB-C, tudíž pro propojení s iPhonem potřebujete taktéž speciální kabel, jenž má na jedné straně konektor USB-C a na druhé Lightning. Přímo Apple nabízí v současné době 20W adaptér, který je určen právě pro rychlonabíjení, využít však můžete prakticky jakýkoliv jiný se stejným výkonem. Pokud si takové příslušenství pořídíte, tak jste schopni váš iPhone nabít až na 50 % za pouhých 30 minut.

Režim letadlo, popřípadě vypnutí

Jestliže rychlonabíjení kvůli absenci příslušenství nemůžete využít, popřípadě pokud chcete nabíjení ještě více urychlit, tak na vašem iPhonu zapněte režim letadlo, popřípadě jej kompletně vypněte. Po aktivaci režimu letadlo se váš iPhone odpojí od mobilní datové sítě, která spotřebovává mnoho energie. Režim letadlo můžete jednoduše zapnout tak, že otevřete ovládací centrum, a poté v levém horním rohu klepnete na ikonu letadla. Jestliže váš iPhone kompletně vypnete, tak rychlosti nabíjení pomůžete ještě o něco více. V tomto případě totiž dojde také k vypnutí Wi-Fi, Bluetooth, mobilní sítě a všech ostatních služeb, které spotřebovávají energii. iPhone s Touch ID vypnete podržením bočního tlačítka, a poté přejetím prstem po posuvníku, iPhone s Face ID vypnete podržením bočního tlačítka společně s tlačítkem pro zvýšení hlasitosti a přejetím po posuvníku.

Aktivujte režim nízké spotřeby

Přímo v rámci iOS je k dispozici režim nízké spotřeby. Pokud jej aktivujete, tak docílíte toho, že se omezí výkon vašeho iPhonu a zpomalíte tak vybíjení zařízení. Jestliže však režim nízké spotřeby aktivujete při nabíjení, tak se váš iPhone bude nabíjet o něco rychleji, jelikož nebude využívat plný výkon zařízení. Pro aktivaci režimu nízké spotřeby přejděte do Nastavení -> Baterie, kde aktivujte možnost Režim nízké spotřeby. Pro rychlý přístup k (de)aktivaci této funkce si ji můžete přidat také do ovládacího centra. Stačí přejít do Nastavení -> Ovládací centrum, kde sjeďte níže a u možnosti Režim nízké spotřeby klepněte na ikonu +.

Udržujte iPhone v chladu

iPhone se při nabíjení určitým způsobem zahřívá, stejně jako každá jiná elektronika. Pro co možná nejrychlejší nabíjení byste jej však měli udržovat v chladu. Svým způsobem stačí, abyste iPhone při nabíjení co nejméně používali. Hovor si samozřejmě vyřídit můžete, tak stejně můžete napsat třeba zprávu, každopádně byste neměli například hrát hry a provádět další úkony, které jsou vysoce náročné na výkon. Pokud byste jablečný telefon začali zatěžovat, tak se jednak začne ještě více zahřívat, což vede k pomalejšímu nabíjení, a jednak bude potřebovat větší výkon, tudíž bude více spotřebovávat energii. Zařízení ulevíte také tehdy, pokud jej vytáhnete z hrubého ochranného krytu. V letních měsících byste poté neměli iPhone nechávat na přímém slunci – riskujete tak poškození baterie a ostatních vnitřních komponent.

Nepoužívejte bezdrátové nabíječky

Když se řekne rychlonabíjení, tak by vás rozhodně neměla napadnout bezdrátová nabíječka – tedy minimálně v jablečném světě. Zatímco ostatní konkurenční výrobci mobilních telefonů nabízí bezdrátové nabíjení o maximálním výkonu až 50 wattů, tak se iPhone zasekl na pouhých 7.5 wattech u klasického bezdrátového nabíjení, u MagSafe poté na 15 wattech. Co se týče MagSafe, tak si můžete pomyslet, že 15 wattů už je dost, každopádně bezdrátové nabíjení nebude nikdy tak účinné jako to drátové. Prakticky ve všech případech tedy upřednostňujte drátové nabíjení před tím bezdrátovým. Bezdrátové nabíjení je určené spíše pro dlouhodobé nabíjení během dne, například když pracujete v kanceláři.

Pořiďte si powerbanku

Jestliže všechny výše uvedené tipy selžou a vy nestihnete svůj iPhone nabít na požadovanou úroveň, popřípadě pokud už na nabití nemáte vůbec čas, tak byste vždy měli mít nějaký plán v záloze. Tímto plánem není nic jiného než powerbanka. Tu si můžete kdykoliv a kdekoliv vzít s sebou, díky čemuž svůj iPhne budete schopni dobít „za pochodu“. Existuje nespočet různých typů powerbanek – kromě těch klasických si můžete pořídit nějakou s bezdrátovým nabíjením, takže se nic nestane ani v případě, pokud si zapomenete kabel, některé powerbanky zase nabízí rychlonabíjení. Mimo to lze sáhnout po malé a přenosné powerbance, anebo naopak po nějaké obrovské, která dokáže často nabít i MacBook. Zkrátka a jednoduše, pořádnou powerbankou rozhodně nic nezkazíte a nikdy nevíte, kdy vám může zachránit život.

