iPhony 13 se naučí dokonale fotit noční oblohu i natáčet videa v portrétním režimu

Chystané iPhony 13 toho zřejmě na podzim přinesou mnohem víc, než se ještě donedávna očekávalo. Podle zdrojů velmi přesného leakera Maxe Weinbacha je totiž hodlá Apple mimo jiné naučit i skvěle fotit noční oblohu či natáček videa v portrétním režimu, který je v současnosti dostupný jen pro focení. Vylepšení se pak dočká i ultraširokoúhlý objektiv telefonů.

Zřejmě ani samotný Apple netušil, jaký poprask způsobí nasazením ultraširokoúhlých objektivů na své iPhony. Už od prvních modelů, které se jimi pyšní, se totiž těší fotky z nich pořízené neuvěřitelné popularitě, která navíc stále roste. A rostla by asi ještě rychleji, kdyby nebyl objektiv velmi omezen svou světelností, která nedovoluje jeho využití ve zhoršených světelných podmínkách. Za těch totiž rapidně jeho kvality klesají a uživatelé se proto musí spoléhat na objektivy jiné. To se ale s příchodem iPhonů 13 podle všeho změní. Apple je má totiž i podle zdrojů Weinbacha osadit ultraširokoúhlými objektivy se světelností f/1,8, díky čemuž se výrazně zvýší jejich výkon právě za horších světelných podmínek.

Další skutečně zajímavé vylepšení pak bude úzce souviset s LiDAR skenerem, který by měly nově dostat i levnější iPhony 13. Díky této vychytávce by totiž měly být iPhony konečně schopné nejen fotit v portrétním režimu, ale dokonce i natáčet, díky čemuž by takto pořízená videa vypadala podobně jako ze zrcadlovek. Je nicméně potřeba podotknout, že s touto vychytávkou se počítalo i u iPhonů 12 Pro a nakonec u nich nedorazila, takže se může totéž klidně opět letos zopakovat.

Poslední vychytávka fotoaparátu potěší všechny milovníky focení noční oblohy. iPhony 13 totiž mají dostat do vínku režim astrofotografie, který by měl právě noční oblohu zvládnout zachytit lépe než kdykoliv předtím a to díky daleko delšímu času expozice v kombinaci s řadou softwarových funkcí. Ty by měly například rozpoznat hvězdy a měsíc a ty následně co nejlépe doostřit a zvýraznit na fotce. Je tedy rozhodně na co se těšit.