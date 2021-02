Jedny z neočekávanějších vylepšení displejů iPhonů 13 potvrzeny dalším zdrojem

Zdá se, že toho iPhony 13 letos donesou mnohem víc nového, než se zprvu očekávalo. Přestože byly mnohými v uplynulých týdnech označovány “jen” za řadu s minoritními upgrady, podle leakera Maxe Weinbacha u nich nakonec Apple počítá s velkým množstvím novinek v čele s vyšší obnovovací frekvencí displeje, vylepšenou texturou matných zad u řady Pro či Always-on.

Zatímco o vylepšené textuře zad modelů 13 Pro toho zatím příliš mnoho nevíme, u vyšší obnovovací frekvence a Always-on je tomu naštěstí jinak. Weinbachovy zdroje totiž tvrdí, že první jmenovaná funkce bude pracovat víceméně stejně jako ProMotion na iPadech Pro, avšak samozřejmě v kombinaci s OLED panelem namísto LCD. To jinými slovy znamená, že se bude navyšovat a snižovat variabilně v závislosti na zobrazovaném obsahu na displeji, čímž bude zařízení schopné solidně šetřit baterii.

Co se pak týče Always-on, i to má být již víceméně dokončené a jeho nasazení tudíž nemá stát v cestě zhola nic. Apple má tuto vychytávku v plánu zatím využít dost střídmě, jelikož skrze ní zobrazí na uzamčeném telefonu “jen” čas a stav baterie s tím, že uživatelsky si na ní nic přidat nepůjde. Poměrně zajímavé je pak to, že v jakémsi polo-always-on režimu má fungovat i kontrola notifikací na displeji, která bude probíhat klasickým swajpnutím prstem zespodu nahoru. Po tomto gestu se zobrazí všechna oznámení, ale displej zůstane výrazně ztlumený, čímž bude stále šetřit baterii. Tato funkce už však půjde přizpůsobit dle představ uživatele.