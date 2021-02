Apple nepřímo potvrdil brzký příchod nových Maců

V online databázi produktů, které využívají technologii Bluetooth se objevil zajímavá záznam, který zcela jistě potěší všechny ty, kdo netrpělivě vyhlíží nové Macy. Apple do této databáze vložil informace o třech nových produktech, které budou disponovat protokolem Bluetooth 5.1 a mohly by se na trhu v dohledné době objevit.

Pod jedním profilem v této databázi (který si můžete prohlédnout zde), se nachází celkem 4 záznamy. Od 10. února tam jsou uvedené MacBook Air, MacBook Pro 13″ a Mac Mini. Nachází se zde také produkt vedený pod jménem „B2002“, který byl do databáze vložen 22.10.2020 a v jeho popisku najdeme informaci „Controller Subsystem + Host + Profile“.

Co jsou první tři uvedené produkty je jasné, o co jde v případě toho posledního už tak zřejmé není. V letošním roce se očekává, že Apple na trh uvede inovovaný M1 iMac, který se designově inspiruje u nových iPhonů a iPadů a zároveň nabídne výkon Applovského procesoru Apple Silicon M1. Dle informací vložených do této databáze to však není možné nikterak ověřit.

Jak by mohl vypadat nový 2021 iMac:

V letošním roce bychom se měli dočkat také dlouho očekávaného sledovacího zařízení AirTags, nové generace Apple TV či druhé generace AirPods Pro. Co z výše uvedených produktů by vám udělalo největší radost? Dle reakcí uživatelů na webu se velká spousta lidí těší na nový iMac, tak třeba nás Apple nebude tak dlouho napínat. Jarní keynote je tu za pár týdnů…