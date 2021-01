Nový Mac Pro s Apple Silicon bude výrazně menší než jeho současná generace

Přestože si nejnovější verze Macu Pro odbyl svou premiéru teprve relativně nedávno, Apple nelení a už chystá jejího nástupce, který bude mít rozhodně čím zaujmout. Vyplývá to alespoň z čím dál většího množství nejrůznějších úniků informací, jejichž pravdivost nyní potvrdily i zdroje agentury Bloomberg.

Zdroje Bloombergu potvrdily konkrétně to, že Apple v současnosti pracuje hned na dvou verzích Macu Pro, kdy jedna má být spíše minoritním upgradem stávající verze a druhá pak upgradem majoritním. V prvním případě se totiž má jednat jen o stroj s výkonnějším procesorem z dílny Intelu, díky kterému se Mac Pro pro následujících pár let stane zároveň jediným Macem v nabídce Applu disponujícím jiným procesorem než čipem z řady M. Druhý stroj, který bude velmi pravděpodobně nabízen po boku “inteláckého” Macu Pro, pak do vínku čip řady M dostane a co víc – díky jeho vlastnostem jej bude moci Apple výrazně zmenšit. Řeč je konkrétně o zmenšení o více než polovinu, díky čemuž by mohl částečně připomínat Power Mac G4 Cube. Vývoj čipů pro tento model je však dle všeho zatím spíše na začátku, kvůli čemuž nemá s jeho příchodem smysl počítat dříve než v roce 2022.

U Macu Pro s čipem M se samozřejmě počítá i s nasazením vlastního grafického řešení, díky kterému by se měl Apple být schopen opět vcelku výrazně osamostatnit od konkurenčního výrobců. Grafické karty z dílny Applu by měly podle uniklých informací nabízet brutální výkon a to díky 64 či 128 grafickým jádrům. O jak velký výkonnostní skok oproti řešením od AMD se bude jednat sice můžeme v tuto chvíli jen hádat, zdroje nicméně hovoří o několikanásobném zlepšení. Zřejmě nás tedy čekají opravdu velké věci.