6 zbrusu nových produktů od Applu, které by se vám mohly v roce 2021 dostat do ruky

I když se rok 2020 pro naši planetu nevyvíjel zrovna dobře, Apple poskytoval špičkové produkty dál, protože zákazníci měli doma najednou více času. Na seznamu nových produktů se objevilo pět iPhonů, tři Macy a dokonce i dvoje Apple Watch, které pomohly překonat nudu a šeď spojenou s „lockdownem“. A v roce 2021 nás čeká prakticky v podobném duchu. Jaké velké věci tedy můžeme čekat v příštích 12 měsících? Představíme si šest nejdůležitějších.

iPhone 13

Vášnivě se spekuluje o tom, že iPhone 13 by mohl být potenciálně zcela bezportový, protože disponuje bezdrátovým nabíjením Magsafe. Koncept nabíjení na dálku není ničím novým, ale nový model by mohl podporovat i bezdrátové datové přenosy a předznamenávat úplný odklon od světa kabelů. Třináctka bude mít pravděpodobně i výrazný displej, fotoaparát a vylepšenou baterii. Face ID bude hrát díky systému TrueDepth ještě větší roli než předtím. Fotoaparát by mohl být dodáván se skládanou čočkou, která má mnohem lepší optický zoom, a Apple dále naznačil, že plánuje u budoucích iPhonů používat modem X60 5G Qualcom, který má zase mnohem efektivnější výkon. Nový iPhone bude dodáván ve stejných velikostech jako iPhone 12, v rozmezí od 13,7 do 17 cm, a díky rigidní cenové struktuře Applu i za podobnou cenu. Třináctka tedy může být pro některé lidi smolná, ale Apple doufá, že s nejnovějším modelem trhne prodejní rekordy.

AirTags

Jednou z velkých výhod technologií je, že nás dokážou ochránit. Na sociálních sítích si můžeme stanovit limit, abychom na nich nebyli pořád, v online kasinech máme možnost omezení výše sázek, abychom hráli zodpovědně, a ke stažení jsou i speciální aplikace, které nás mají chránit. Apple chystá novinku v podobě přívěsků Air Tags, které nás upozorní na případné zapomenutí či ztrátu cenností, ať už se jedná o zařízení Apple, nebo třeba zavazadlo. Jsou natolik malé, že se vejdou na klíčenku, ale přesto vás varují, kdykoli se od příslušné věci vzdálíte. Ztracenou věc pak můžete rychle vyhledat pomocí aplikace Find My, takže ze ztrát se zase velmi rychle stanou nálezy. Přívěsky AirTags sice využívají nejmodernější technologie, ale očekávaná cena má být kolem 50 dolarů, takže prasátko nebudete muset rozbíjet.

iMac s čipem M1

Čip M1 od Applu disponuje CPU, jehož výkon láme rekordy. Změnil pravidla hry a zákazníci se na MacBook Air M1, který byl na trh uveden na konci roku 2020, vrhli s nevídanou chutí. Je jasné, že tuhle technologii bude chtít Apple co nejvíc vytěžit, takže ostatní modely ve verzi M1 jsou jen otázkou času – a Mac bude na řadě jako další. Firma představila nový iMac v srpnu, ale verze M1 by měla disponovat mnohem větším výkonem a měla by hovořit „designovým jazykem iPadu Pro“. Půjde ve šlépějích verze M1 modelů Air a Pro a slibuje, že svým mimořádným výkonem nechá veškerou konkurenci v prachu. Máme se na co těšit!

AirPods X/ 3

Nová verze těchto populárních sluchátek nesla původně označení AirPods X, ale na začátku pandemie covidu se dočkala odkladu. Někteří lidé se domnívají, že X bude novou variantou značky Airpods Studio, zatímco jiní věří, že to značí třetí generaci bezdrátových sluchátek, zkrátka AirPods 3. Apple sice v prosinci 2020 uvedl na trh AirPods Max, ale podle všeho se jedná o nesouvisející produkt, který má s původními sluchátky AirPods společný jen branding. AirPods 3 mají být trhákem, jehož uvedení na trh se plánuje na jaro 2021. Zvuk bude vymazlený jako nikdy, ale bude chybět aktivní potlačování hluku, takže je Apple bude prodávat za nižší cenu. Tím by se tohle oblíbené příslušenství dostalo k širšímu okruhu uživatelů, což už je nějakou dobu v plánu.

Apple TV 6

Dlouho očekávaná nová verze Apple TV 4K se má na trhu objevit na začátku roku 2021 – Apple TV 6 bude mít silnější procesor a více místa. Vydávání nových verzí zhruba po třech letech je u Applu běžnou praxí, takže to není žádné překvapení. O úplnou generálku se ale jednat nebude. Nová verze se bude pyšnit mnoha stejnými funkcemi jako v roce 2017, akorát s větší kapacitou. Mohla by mít také užitečné doplňky pro hráče. Úložiště má navíc údajně mít potenciálně 128 GB, což by ale cenu vyšroubovalo výš než v případě 64GB modelu. Modelový ročník 2017 se prodával v cenovém rozmezí 179–199 $, takže se dá očekávat, že nová verze nebude o moc dražší. Bude se každopádně jednat o relativně levný způsob, jak si domů pořídit nejmodernější technologie od Applu.

Apple Glasses

Fanoušci Applu vášnivě debatují, kdy přesně se začnou Apple Glasses prodávat? Nejdřív se hovořilo o roce 2023, ale podle některých expertů se na trhu objeví už v roce 2021. Co ale můžeme očekávat? V první řadě vestavěný procesor. To bude v podstatě znamenat, že na nose budete nosit počítač. Brýle by měly být synchronizovány s vaším iPhonem, takže to, co uvidíte na displeji, by mělo odpovídat tomu, co máte v zorném poli. Současné funkce iPhonu by tedy byly mnohem imerzivnější. Například funkce Look Around, nástroj v mapách, který umožňuje zobrazení určitého místa ve 3D. Z některých míst prosakují dokonce i zprávy, že s brýlemi by mělo být možné vidět ve tmě., ale v době psaní tohoto článku se jedná o pouhou spekulaci. Tajemstvími je opředena i cena brýlí. Mnozí je srovnávají s Hololens 2, které stojí závratných 3 500 $, ale v případě Apple Glasses je třeba myslet na to, že nebudou tak komplexní a kvůli svému funkčnímu vztahu s iPhonem na ně nepadne tolik součástek. Reálně by tedy mohly stát něco kolem 500 $ plus poplatky za předpis.