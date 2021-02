Chytré brýle Applu dostanou Micro OLED displeje, postará se o ně výrobce srdcí pro iPhony

V posledních týdnech se s informacemi o chystaných chytrých brýlích Applu roztrhl pytel a jak se zdá, kalifornskému gigantovi se jej stále nepodařilo zašít. Před pár hodinami se totiž vyrojily další velmi zajímavé zprávy, které se tentokrát týkají displejů brýlí a jejich výrobce.

Apple má u svých chytrých brýlí vsadit podle zdrojů portálu DigiTimes na Micro OLED displeje nabízející neuvěřitelně kvalitní zobrazovací schopnosti v kombinaci s minimální energetickou i prostorovou náročností, díky čemuž jsou pro použití v tomto typu produktu zřejmě nejvhodnější volbou, která v současnosti existuje. Slovo “existuje” je však zatím brát s určitou rezervou. Displeje se totiž stále vyvíjí a podle dostupných informací tomu tak ještě chvíli bude. Jejich vývoj probíhá v tajných laboratořích společnosti TSMC na Tchajwanu a pomáhá při něm samozřejmě i Apple.

Pokud bude TSMC spolu s Applem ve vývoji displejů úspěšné, bude si moci gratulovat. Tímto krokem by se mu totiž podařilo ještě prohloubit partnerství s kalifornským gigantem, kterému už nyní dodává procesory pro jeho iPhony, iPady či Macy. Určitě by pro něj proto bylo skvělé, kdyby si spolupráci s Applem do dalších let pojistil ještě dalším produktem, který bude schopen jako jediný výrobce vyrábět ve velkém a především pak v dostatečné kvalitě.

Podle zdrojů Nikkei je nicméně před Applem i TSMC dlouhá cesta, jejíž konec se momentálně jeví až někde v průběhu roku 2023. Na představení a potažmo i spuštění prodejů tohoto produktu si tedy budeme muset ještě pěkných pár let počkat. Je však možné, že nás Apple překvapí a ještě před odhalením nefalšovaných chytrých brýlí přispěchá s headsetem určeným pro AR/VR, kterým začne brýlím pomalu vyšlapávat cestu. Zda se tak stane či nikoliv nicméně ukáže až čas.