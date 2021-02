Takto se loni snažil Apple vyřešit koronavirové problémy s dopravou jeho produktů

Redaktor serveru The Information Wayne Ma dnes zveřejnil zprávu o neobvyklých a finančně nákladných krocích, které společnost Apple podnikla ve snaze vyhnout se zpoždění dodávek svých produktů v průběhu pandemie. Mezi tato opatření patřilo například navýšení množství přepravních kontejnerových lodí nebo třeba soukromých letů.

Ukázalo se také, že Apple v průběhu loňského roku vůbec poprvé využil k přepravě svých bezdrátových sluchátek AirPods lodní dopravu. Ve třetím čtvrtletí uplynulého roku došlo ze strany Applu k výraznému navýšení využití lodní dopravy některých starších modelů iPhonů. Cílem navýšení tohoto typu dopravy byla snaha udělat co nejvíce prostoru leteckému přepravování loňských modelů, jejichž včasné dodání na pulty obchodů bylo pro firmu naprostou prioritou. Dokazují to také analýzy logistických operací Applu. Firma nakonec musela čelit větším problémům při lodní dopravě. Koncem loňského listopadu například došlo k převrácení jedné z velkých kontejnerových lodí, přepravujících Apple produkty z Číny do Kalifornie. V oceánu skončilo zhruba 1800 kontejnerů se zbožím, z nichž minimálně jeden přepravoval sluchátka Beats.

Apple také v průběhu uplynulého roku vypravil více než dvě stovky soukromých letů se svými produkty, čímž dosáhla rekordu. Příslušná zpráva hovoří o tom, že firma loni přesedlala na soukromou leteckou dopravu zejména z důvodu vyčerpání nákladních kapacit u standardních dopravních letadel. V roce 2016, tedy před vydáním iPhonu 7, vypravil Apple po vyčerpání nákladových prostor v dopravních letech pouze tři soukromá letadla se svými produkty. V rámci snahy o co nejrychlejší dopravu Apple také začal využívat část prostor svých prodejen coby „malá distribuční centra“, odkud mohli smluvní kurýrní společnosti jako FedEx nebo UPS přebírat produkty a dopravovat je přímo k zákazníkům. Jisté zpoždění v dodávkách iPhonu 12 bylo sice nevyhnutelné, Applu se jej ale zmíněnými kroky podařilo redukovat opravdu na minimum.