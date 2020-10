Apple má nový plán, jak zajistit co nejrychlejší doručování jeho produktů zákazníkům

Společnost Apple podle agentury Bloomberg plánuje využít prostory svých maloobchodních prodejen coby distribuční centra pro své zboží. Učiní tak v rámci své snahy o rychlejší dopravování produktů k zákazníkům. Zároveň by se tak snížila míra distribuce ze skladů nebo přímo z Číny, což je součástí aktuální strategie.

Produkty, které budou skladem, bude možné distribuovat ze sítě téměř tří stovek Apple Storů napříč Spojenými státy a Kanadou. Společnosti Apple se díky tomuto kroku podaří dosáhnout rychlejších dodacích lhůt pro zákazníky, kteří bydlí poblíž některého ze zapojených obchodů. Dodací doba by v tomto případě měla být ještě kratší, než v případě distribuce z běžného skladu. Jablečná společnost není první firmou, která volí strategii dopravy zboží přímo ze svých maloobchodních prodejen – tento postup zavedla v zámoří řada prodejen potravin či smíšeného zboží, a postupem času ho převzaly i další obchody. Zmíněná strategie pomáhá kromě zkrácení dodací doby také snížit náklady a je výhodná také z hlediska ekologie. Doprava přímo z maloobchodní prodejny bude k dispozici pro zákazníky, kteří se budou nacházet v okruhu zhruba 160 kilometrů od prodejen, nepůjde ale o volitelnou možnost, a zákazník nebude předem upozorněn na to, jaká forma dopravy byla použita – vše bude plně pod kontrolou příslušného interního týmu. Apple již začal strategii testovat u vybrané hrstky maloobchodních prodejen, a to krátce poté, co se opět otevřely po rozvolnění koronavirových opatření.