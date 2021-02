Stav silnic: Aplikace, které vám pomohou při cestování po zmrzlých silnicích

Stav silnic je jedním z nejžhavějších témat posledních dní. Kdybych mohl zajistit, že by se Vánoce posunuly o dva měsíce napřed, většina z vás by dost možná souhlasila. Zatímco na konci prosince na nás čekal tak maximálně déšť, tak nyní, ke konci zimy, se přes Česko prohnala pořádná sněhová nálož. Mnohá média uvádí, že letošní zima tady nebyla již několik (desítek) let – my ale samozřejmě nejsme magazín o počasí, tudíž tuto teorii potvrdit nemůžeme. Zasněžená krajina je bezesporu nádherná, každopádně vše má své pro a proti. Nejvíce ohroženi jsou v tomto případě řidiči, kteří musí být za současných podmínek na cestách ostražitější než kdykoliv předtím. Žijeme však naštěstí v moderní době a o sjízdnosti silnic nás dokáží informovat také aplikace – v tomto článku se podíváme na 5 nejlepších z nich.

Waze

Hned na začátek se podíváme na to nejlepší, co můžete využít – Waze. Pokud jste někdy v minulosti hledali navigační aplikaci, tak už jste dost možná na Waze narazili, s velkou pravděpodobností tuto aplikaci dokonce máte staženou. Waze je oproti všem ostatním navigačním aplikacím velmi odlišný – veškeří uživatelé zde totiž tvoří jakousi sociální síť, do které se můžete připojit klidně i vy. Řidiči se zde dokáží navzájem informovat o různých dopravních situacích – může se jednat o práci na silnici, radar, policejní hlídku, odstavené vozidlo, nebezpečný výmol, nehody a mnoho dalších. V závislosti na těchto informacích vás pak dokáže Waze vést alternativní cestou, čímž se jednoduše vyhnete zpoždění. Chcete-li mít kompletní přehled o tom, co se (nejen) na vaší trase z hlediska dopravní situace a sjízdnosti silnic děje, tak je Waze to nejlepší, co si můžete stáhnout. Aplikace je k dispozici zdarma a ještě k tomu v rámci ní získáte spolehlivou navigaci.

Aplikaci Waze stáhnete zde

Dopravní informace

Jak už název této aplikace napovídá, tak vám dokáže až pod nos naservírovat všemožné dopravní informace. V rámci aplikace Dopravní informace získáte přístup k aktuálním dopravním situacím v České republice – můžete si nechat zobrazit informace například o uzavírkách, omezeních, kolonách, nehodách a dalších. Stejně jako v aplikaci Waze, tak i v Dopravní informace můžete tyto záznamy přidávat i vy sami a informovat tak ostatní řidiče. Do aplikace Dopravní informace můžete mimo jiné zadat také svou trasu, kterou se chystáte absolvovat, a aplikace vám zobrazí veškerá dopravní omezení. Díky tomu se můžete rovnou rozhodnout k tomu, abyste se vydali nějakou alternativní cestou. Dopravní informace funguje velmi spolehlivě a dokáže v určitých případech zastat Waze, pokud vám například z nějakého důvodu nevyhovuje. Tato aplikace funguje po celém Česku, od těch nejmenších polních cest, až po dálnice.

Aplikaci Dopravní informace stáhnete zde

Dopravní situace

Další skvělou aplikací, která nesmí v našem seznamu chybět, je ta s názvem Dopravní situace. Názvy těchto „dopravních“ aplikací jsou opravdu originální, tudíž dávejte pozor, abyste si je při stahování nepopletli. Pokud se rozhodnete pro stažení aplikace Dopravní situace, tak si můžete být stoprocentně jisti, že udělá vše pro to, abyste dorazili do cíle živí a zdraví. Tato aplikace dokáže rozlišit až 18 různých dopravních situací, které si samozřejmě můžete různě třídit a zobrazit si ty, jež vás nejvíce zajímají. Nechybí například informace o nehodách, uzavírkách, nesjízdných silnicích a další. Veškerá data a informace jsou aktuální, tudíž by se nemělo stát, že byste poté na cestě byli překvapeni. Samozřejmě si můžete zobrazit přehled vaší trasy a popřípadě vybrat alternativní trasu, nechybí ani speciální režim Dálnice, kde si vyberete jednu z dálnic, která vás zajímá, a poté si zobrazíte případné dopravní situace, jež se s ní pojí.

Aplikaci Dopravní situace stáhnete zde

Google Maps

Aplikaci Google Maps zajisté všichni znáte. Jedná se o jednu z nejpopulárnějších navigačních aplikací, které si vůbec můžete stáhnout. Dobrou zprávou ale je, že Google Maps dokáží kromě navigace fungovat také jako skvělý pomocník v oblasti dopravních situací. Jestliže využijete Google Maps pro naplánování vaší trasy, tak byste měli vědět, že ji tato aplikace dokáže v reálném čase změnit v případě, že se na té současné objeví nějaký problém – například nehoda, zácpa, anebo nesjízdnost. Právě tato funkce se hodí především v zimních měsících. Všeobecně se dá říci, že jsou Google Maps velmi podobné zmíněné aplikaci Waze – obě totiž pochází od Googlu. Tento technologický gigant poté mimo jiné nabízí největší databázi všemožných firem, tudíž se nestane, že byste nějaký podnik museli po zadání adresy dlouhou dobu hledat. V rámci Google Maps si můžete dokonce část mapy stáhnout pro offline použití, nemůžete ale samozřejmě počítat s tím, že se vám poté budou zobrazovat nejaktuálnější informace.

Aplikaci Google Maps stáhnete zde

ŘSD dopravní informace

Poslední aplikací, která si v našem žebříčku „dopravních“ aplikací zároveň vysloužila poslední místo, je ŘSD dopravní informace. Jak už název této aplikace napovídá, tak se jedná o oficiální aplikaci Ředitelství silnic a dálnic. Co si však budeme nalhávat – různá státní řešení a aplikace nejsou vůbec ideální, což se mimo jiné potvrzuje především v současné koronavirové situaci. Kdybych vám řekl, že je aplikace ŘSD dopravní informace výjimkou, tak bych lhal. Tuto aplikaci byste měli využít především tehdy, kdy všechny ostatní selžou. Zmíněná aplikace dokáže zobrazit současné informace pouze na dálnicích v České republice (a že jich je). Na druhou stranu, abychom této aplikaci jenom nekřivdili – co se týče dálnic, tak dokáže zobrazit vcelku podrobné informace, například o hustotě provozu a aktuálních problémech. Dominantou této aplikace je možnost zobrazení fotografií z dálničních kamer, které vám toho řeknou o mnoho více než slovní popis. Pokulhává především uživatelské rozhraní aplikace, společně se zpracováním, je tedy nutné s tím počítat.

Aplikaci ŘSD dopravní informace stáhnete zde