Hráči, jásejte! iOS 14.5 přináší na iPhony podporu ovladačů PS5 DualSense a Xbox Series X

Pokud jste vášnivými hráči jak konzolových her, tak i těch mobilních, následující řádky vás zcela určitě nadchnou. Včera vydaná beta iOS 14.5 totiž přináší softwarovou podporu pro herní ovladače DualSense pro PlayStation 5 a Xbox Wireless Controller v nové verzi dodávané s Xboxy Series S a X. Ta je sice kompatibilní i s Xboxy One, podporu v iOS a iPadOS však dostává na rozdíl od původních verzí ovladačů Xbox Wireless Controller až nyní.

Kromě iOS 14.5 se naučí s novými ovladači samozřejmě fungovat i iPadOS 14.5 a tvOS 14.5. Co se pak týče využitelnosti této vychytávky, půjde jí využít jak pro hraní her z App Store či Apple Arcade, tak pro ovládání streamovaných her z cloudů například přes Nvidia GeForce NOW. Další možností je pak ovládání her streamovaných přes konzole Xbox a PlayStation v lokální sítí (v prvním případě pak funguje streamování i klasicky po internetu bez nutnosti lokálního připojení).

Je skoro až s podivem, že si dal Apple s nasazením podpory pro ovladače nových generací herní konzolí takto na čas a světu ji dodá až v průběhu března, kdy vyjde ostrá verze iOS 14.5. Jak o PlayStation 5, tak o Xboxy Series X je totiž ve světě obří zájem, takže by nejeden uživatel čekal, že se na něm pokusí Apple co nejvíce svézt a podporu pro ovladače proto přidá co nejdříve. Tak se však evidentně nestalo, což je možná trochu škoda.

Apple produkty můžete zakoupit například na Alze, Mobil Pohotovosti či u iStores