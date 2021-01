Minirecenze hry Titan Quest HD pro iOS: Zabaví na dlouhé hodiny

Pokud jde o hraní her, v drtivé většině případů hraji na svém iPhonu, přičemž nejčastěji mířím k fotbálku Dream League Soccer. Když mám ale čas či chci zkusit něco nového, nebojím se experimentovat. V minulém týdnu jsem si všiml v jednom z našich článků, že je k dispozici sleva na RPG ze světa řecké mytologie zvané Titan Quest HD. Někteří z vás si ji jistě pamatují z PC verze, který vyšla přibližně před 15 lety. Jelikož mě sleva velice zaujala, rozhodl jsem se toto RPG vyzkoušet.

Fotogalerie Titan Quest HD (1) Titan Quest HD (2) Titan Quest HD (3) Titan Quest HD (4) +10 Fotek Titan Quest HD (5) Titan Quest HD (6) Titan Quest HD (7) Titan Quest HD (8) Titan Quest HD (9) Titan Quest HD (10) Titan Quest HD (11) Titan Quest HD (12) Titan Quest HD (13) Vstoupit do galerie

Hned ze začátku zmíním, že se nikterak nebudu podrobněji zabývat příběhem, což by ostatně asi ani nikdo nechtěl. Začínáte v přístavu v menší vesnici, kdy vám místní sdělí, že v lesích se stále častěji vyskytují nestvůry, které místním ztěžují život. Jakmile zde vyřešíte pár úkolů, obyvatelé zjistí, že jste slušný válečník. Vaše reputace se tedy rozrůstá, vy cestujete po řeckých městech a plníte úkoly. Toť vše. Stejně jako u každé takové hry mám strach o ovládání. Zde je ale vše v naprostém pořádku, byť pochopitelně není bez chyb. Tu a tam se mi stalo, že postava nereagovala na směr chůze, který jsem vyžadoval. V takovém případě bylo třeba postavu o pár metrů vrátit a dané místo „projít“.

Fotogalerie Titan Quest HD (14) Titan Quest HD (15) Titan Quest HD (16) Titan Quest HD (17) +10 Fotek Titan Quest HD (18) Titan Quest HD (19) Titan Quest HD (20) Titan Quest HD (21) Titan Quest HD (22) Titan Quest HD (23) Titan Quest HD (24) Titan Quest HD (25) Titan Quest HD (26) Vstoupit do galerie

Také vám nebudou po chutí drobné ikonky na spelly, které se nacházejí v levé spodní části obrazovky. Byť už mám odehraných pěkných pár hodin, intuitivně jsem se na spelly klikat nenaučil. Proto vřele doporučuji zvolit takové „Mistroství“, nebo rozložení bodů v konkrétním Mistroství, které klikání na spelly nevyžaduje. Nabízí se tedy otázka, co to je ono zmíněné Mistroství. Prostě a jednoduše se jedná o talentové stromy, které můžete znát z mnoha obdobných her. Po pár levelech vám hra nabídne si nějaké Mistroství vybrat. Na výběr máte z celkem osmi. Já osobně zvolil Mistroství Ducha, jelikož mám raději ranged útok. Mistroství ducha se specializuje na vysávání života protivníků. Časem máte i Liche (peta), který je při následném vylepšení opravdu schopným válečníkem. Jde tedy o jakousi obdobu na například warlocka z World of Warcraft. Po dalším levelování vám hra umožní navolit si druhé Mistroství. Já opět zvolil takový, abych nemusel přebytečně klikat na spelly. Mistroství Země mi tak zvyšuje základní útok přídavným ohnivým zraněním. Po každém levelu dostanete 3 body do vylepšení talentových stromů. Ve větších městech můžete poté, pokud jste například navolili špatný spell, body za úplatu odebrat a přerozdělit.

Po získaném levelu se vám také přidají body pro základní atributy – život, energie, síla, inteligence a obratnost. Tyto navolené body je třeba rozdělit s rozumem, jelikož jakmile tak jednou učiníte, už je nezměníte. S rozdělením bodů ale není třeba spěchat a typicky je využijete pro itemy, jejichž nasazení vyžaduje určitou úroveň atributů. Lootu je tady skutečně dost – padá z mobů, beden i hromádek kostí. Minimálně zpočátku budete sbírat každou vzácnější věc, abyste ji mohli prodat a koupit si léčivé lektvary, protože těch zpočátku budete potřebovat opravdu moc. Hra má naštěstí toto ošetřeno. Kdykoliv můžete vyvolat portál, který vás přemístí do města, a to za předpokladu, že jste v něm tento portál objevili. Jakmile věci prodáte, dojdete opět k tomuto městskému portálu a přemístíte se tam, odkud jste se sem teleportovali. Velice rychlé řešení. Dobře je také chráněn váš postup ve hře. Ten se ukládá za pomoci studánek, které jsou rozmístěny relativně blízko u sebe. Fajn také je, že když zemřete, cesta před vámi zůstane zachována. Tedy pokud jste již potvory zabili, nové se v těchto místech neobjeví.

Podíváte-li se do galerie, jistě uznáte, že hra vypadá opravdu hezky. Na přes dva roky starém iPhonu XR jsem žádné problémy nezaznamenal a hru si na plno užíval. Jistě se vám bude zamlouvat košatost terénu. Občas budete v hustém lese, někdy na pláži, jeskyni či v horách. Variabilita nepřátel je také velmi značná. Narazíte na kentaury, harpyje, minotaury, gorgony a další bestie z řecké mytologie. Třešničkou na dortu už je jen fakt, že hra má českou lokalizaci. Nevládnete-li cizím jazykem, nemusíte se zde ničeho obávat.

Hru Titan Quest HD stáhnete zde