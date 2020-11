Minirecenze hry Dream League Soccer 2021: Povedený fotbálek, který zabaví na dlouhé hodiny

V toto období nám pravidelně každý rok přichází nový ročník našich sportovních her. Po vzoru her FIFA, NHL, NBA přichází s novým ročníkem i jeden z nejoblíbenějších fotbálků na smartphony – Dream League Soccer 2021 od studia First Touch Games.

Úvodem je třeba říct, že velké změny se příliš neočekávaly, tedy alespoň po audiovizuální stránce, jelikož DLS přišel s novým enginem a prostředím menu minulý rok a jednalo se o podstatný zásah do zaběhlého standardu. Pojďme ale od začátku. Pokud jste nehráli DLS 2020, dostanete se do „vesnického“ klubu v nejhorší lize, kde si za kapitána vyberete jednoho slavnějšího hráče s overallem kolem 80 bodů. Poté je vašim cílem se vlastním úsilím dostat až mezi fotbalovou elitu. Pokud jste DLS 2020 hráli, soupisky, taktiky, hráči i peníze s diamanty zůstaly nedotčeny. Můžete tedy pokračovat tam, kde jste v předchozím ročníku přestali.

Podíváme-li se na menu, dlaždice nám zesvětlaly, což může být pro někoho problém převážně ve večerních hodinách, jelikož vás bude jas skutečně dráždit. V hlavním menu je nabízena exhibice, tedy přátelský zápas pro vyzkoušení taktiky, rozestavění a podobně. Dále je zde multiplayer, který funguje dobře jako u minulé verze. Nenarazíte tedy na prodlevy a vše funguje pěkně plynule. Je tu také samozřejmě kariéra, kde budete dobývat fotbalový Everest v lize a dvou pohárech, Po těchto soutěžích by zde klasicky mělo být i ono Mistroství světa a zápasy proti nejlepším výběrům z kontinentů. Sezónu jsem ale ještě nestačil dohrát, nemohu tedy toto potvrdit.

Opět tu jsou dva platební prostředky, a sice mince a diamanty. Za mince klasicky nakupujete hráče, vracíte jim energii po zápase či vylepšujete stadion. Diamanty můžete utrácet za uzdravování zraněných hráčů, kupovat náhodné hráče, kolekce hráčů, kupovat nové sestavy a vlastně vše, co jste mohli vidět v DLS 2020. Diamanty získáváte mikrotranskacemi nebo splňováním achievementů během sezóny. Nemile mě překvapila karta Team Management, kde uzdravujete svůj tým a vybíráte sestavu. Od minulého roku totiž dost znepřehledněla. Zatímco v DLS 2020 byl stav energie každého hráče pořádně viditelný, teď máte jen malý ukazatel v kartě. Zároveň zmizela možnost současně zregenerovat celý tým. Místo toho je zde novinka zvaná Physios, ve které za fixní peníz regenerujete svůj tým o určitá procenta. Tato volba je samozřejmě dražší. Nejlepší tedy je, když na každého hráče kliknete a uzdravíte jej zvlášť, ať je toto řešení sebehloupější. Hráče pak klasicky vylepšujete prodejem hráčů, kdy máte možnost vybrat, zda se zlepší kondice či technické dovednosti. Míra zlepšení závisí na tom, jak je prodávaný hráč dobrý. Nyní už ale pojďme k samotné hře.

Animace před zápasem se nezměnily a jsou zcela totožné. Co se ale změnilo je pohyb hráčů. Opět tak působí o něco přirozeněji jejich pohyb s míčem i bez míče. Dle mého názoru se zlepšilo bránění protivníka a oponent nyní lépe odhaduje vaše přihrávky i blokuje. Změn dostála i střelba. V DLS 2020 jsme se konečně dočkali a hráči občas dali gól i za šestnáctkou, což bylo v předešlých verzích takřka nemyslitelné. Góly s dálky se vám podaří i nyní, ovšem už to nebude tak časté. Mbappého mám vylepšeného tak, aby měl střelbu 100. V předchozím ročníku v podstatě mnohdy stačilo dorazit na 25 metrů a vystřelit. U DLS 2021 tomu tak už není. Hráči se ne vždy střela povede, přičemž viditelnější to samozřejmě je u hráčů s nižším hodnocením. Toto lze samozřejmě hodnotit kladně, neboť i nejlepší střelci se holt ukopnou. Podstatně se pak také zhoršila střelba slabší nohou a je nutné říct, že ve většině případů bude střela špatná. Vše ale bude zřejmě jen otázkou zvyku.

Co je ale k podivení je občasné zpracování míče hráči. Několikrát se mi již stalo, že hráč „merunu“ zpracuje s kličkou, kdy kolem míče udělá oblouk levou nohou. Těžko se to popisuje, kdo ale sleduje fotbal a uvidí to, hned pochopí. Tato animace vypadá opravdu hloupě a hráči ono „podivné zpracování“ dělají i tehdy, kdy se to nehodí. Taktéž jsem narazil na naprosto nesmyslné góly, kdy hráč dává z první patičkou přes nohu balón k tyči. Jako velkého milovníka fotbalu mi ale přímo drásá nervy barva trávníku, která je o něco barevnější a vypadá občas jak z Fortnite. Teď ale k tomu dobrému. Ač v úvodu říkám, že jsme velké audiovizuální změny čekat nemohly, grafika hráčů mi přijde o něco lepší. Zároveň jsou během hry k vidění nové animace. Vítanou novinkou také pro mě je, že během autu se ne vždy přeruší animace. Občas protivník přiběhne, vezme balón a hodí jej. Dobrou zprávou je, že u hráčů vidíte i jejich skutečnou fotografii, špatnou pak, že tak je jen a pouze u některých. Doufejme, že fotografie tedy First Touch Games časem doplní.

Jelikož Dream League Soccer hraju od dob, co jsem vlastnil iPhone 6, nemohu se na tvůrce zlobit kvůli pár hloupostem. Za mě je DLS 2021 dalším povedeným dílem, který mě zabaví na desítky hodin. Pokud vás hra zaujala, můžete si ji stáhnout pod tímto odstavcem. Já jdu zatím šetřit na úžasnou posilu Chelsea Kaie Havertze.