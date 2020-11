Pokémon Go se v roce 2020 daří. Od jeho začátku vydělalo už přes miliardu dolarů

Někdo může považovat Pokémon Go za fenomén let minulých, nebo spíše jednoho minulého léta. Obrovský boom, který provázel vydání hry v roce 2016 po pár měsících prakticky zanikl a z obrovské počáteční komunity zbyl jen zlomek. Věrní hráči ale dokážou pořádně utrácet a tak Pokémon Go vykazovalo stále vysoké zisky. Jen málokdo by ale čekal, že by letošní pandemie nového koronaviru a opatření s ní spojené mohla vést k rekordním tržbám hry, která své hráče nutí chodi ven a hledat tam nové vzácné úlovky. Realita je ovšem taková, že rok 2020 je pro Pokémon Go zatím neúspěšnějším v jeho historii – za kalendářní rok zvládli uživatelé utratit už přes miliardu amerických dolarů.

Klíčem k úspěchu byla chytrá strategie vývojářů z Niantic, jak se poprat s novými omezeními. Hráčům během celoplošných lockdownů poskytovaly předměty zdarma a nacházeli způsoby, jak jim umožnit chytat kapesní monstra z pohodlí domovů. Hru si stáhlo do svých zařízení už přes šest set milionů hráčů, kteří ji společně s překonáním miliardové mety dosadili i na třetí příčku nejvýdělečnějších mobilních her, těsně za PUBG Mobile a Honor of Kings.

Pokémoni tak stále frčí. Kromě úspěchu na mobilech pravidelně doráží i nové díly klasické RPG série, která pomohla značce stát se nejvýdělečnější mediální frančízou v historii. Jaký máte názor na Pokémony vy? Zůstali pro vás už v propadlišti dějin, nebo stále prohledáváte ulice měst a rozčilujete se při neúspěšných hodech pokébally? Dejte nám vědět v diskuzi pod článkem.