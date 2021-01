Měření zimních sportů na Apple Watch – jak na to?

Pokud patříte mezi majitele Apple Watch, můžete své chytré jablečné hodinky použít k měření zimních sportů. V dnešním článku si předvedeme, jak lze měřit zimní sporty na Apple Watch, a které aplikace třetích stran můžete využít k tomuto účelu.

Nativní Cvičení

Pokud si vystačíte s nativními nástroji na vašich Apple Watch – potažmo iPhonu – poslouží vám nativní aplikace Cvičení, která umí měřit spálené kalorie, aktivní kalorie, čas, tempo, trasy a další položky v závislosti na typu pohybové aktivity, kterou zvolíte. Pro zahájení měření zimních sportů spusťte na svých Apple Watch nativní aplikaci Měření a vyberte aktivitu, kterou chcete měřit. Pokud ji v základní nabídce nenacházíte, zarolujte až dolů a klepněte na Přidat cvičení. Zobrazí se vám abecedně řazený seznam aktivit, ze kterých vyberete tu, kterou chcete provozovat. Problémem u nativního Cvičení na Apple Watch je ale to, že jeho prostřednictvím nelze měřit řada parametrů, typických právě pro zimní sporty. Pokud tedy stojíte o důkladnější měření s různými bonusovými funkcemi navíc, můžete se poohlédnout po některé z aplikací třetích stran.

Fotogalerie Apple Watch cviceni zimni 1 Apple Watch cviceni zimni 3 Apple Watch cviceni zimni 2 Apple Watch cviceni zimni 4 +2 Fotek Apple Watch cviceni zimni 5 Vstoupit do galerie

Nástroje třetích stran

V iOS App Store najdete bohatou nabídku různých aplikací třetích stran, které vám skvěle poslouží k měření zimních sportů. Kromě spálených kalorií umí tyto aplikace měřit řadu dalších parametrů, zaznamenat váš pohyb na mapě, propojit vás s přáteli, poskytnout vám informace o počasí, nebo se s jejich pomocí můžete zúčastnit různých výzev. Které aplikace třetích stran patří mezi ty nejoblíbenější?

Slopes

Slopes je klasikou pro řadu milovníků zimních sportů. Tato oblíbená aplikace umí spolehlivě zmapovat veškeré důležité parametry, jako jsou spálené kalorie, poskytne vám informace o počasí a podmínkách pro lyžování, užitečné mapy, o vaší rychlosti, vzdálenosti a dalších parametrech. Aplikace je navržena tak, aby pokud možno co nejvíce šetřila baterii vašeho iPhonu, nabízí automatickou synchronizaci s platformami Strava a HealthKit a podporuje funkci Sign in with Apple.

Aplikaci Slopes stáhnete bezplatně zde.

Fotogalerie Slopes iOS 4 Slopes iOS 3 Slopes iOS 2 Slopes iOS 1 +3 Fotek Slopes iOS 2 Slopes iOS 1 Vstoupit do galerie

Ski Tracks

Aplikace Ski Tracks je navržena speciálně pro měření a mapování zimních sportů. Nabízí měření všech potřebných parametrů s tím, že si své výsledky můžete posléze porovnat s přáteli. Aplikace Ski Tracks funguje i bez mobilních dat, poskytne vám veškeré důležité statistiky a analýzy a umožní vám také přidávat k vašim záznamům fotografie. Samozřejmostí je možnost sdílení výsledků a záznamů, pokročilé nástroje v mapách, podpora 3D map a propojení s nativním Zdravím.

Aplikaci Ski Tracks stáhnete bezplatně zde.

iSki Czech

Aplikace s názvem iSki Czech jistě potěší ty, kteří se chystají vydat na tuzemské svahy. Nabízí digitální lyžařské mapy, zprávy o počasí včetně sněhových předpovědí, informace o lyžařských resortech nebo třeba záběry z živých kamer. Aplikace iSki nabízí také propojení s nativním Zdravím ve vašem iPhonu, možnost záznamu vašich zimních pohybových aktivit, sledování vašeho postupu a mnoho dalšího.

Aplikaci iSki Czech stáhnete bezplatně zde.