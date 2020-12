Jak se starat o Apple Watch v zimě

Venkovní teploty začínají pomalu klesat pod nulu, a řada z vás si možná klade otázku, jak se za takovýchto podmínek správně starat o vaše Apple Watch. Vzhledem ke způsobu nošení jsou chytré hodinky od Applu vystavené venkovním teplotám ve větší míře, než například váš iPhone. Přestože by se dalo říci, že se o Apple Watch v tuzemských podmínkách nemusíte v zimě příliš obávat – nosíte je totiž neustále na těle a pod oblečením – vyplatí se osvojit si pár zásad, díky kterým se ujistíte, že jsou vaše hodinky v bezpečí i v mrazivém počasí.

Vždy v teple

Zatímco u iPhonu, iPadu nebo MacBooku je zapotřebí vždy zdůraznit, že je vhodné tyto produkty přepravovat pokud možno v teple – v pouzdře, obalu, batohu či tašce – v případě Apple Watch se vzhledem ke způsobu nošení jedná o samozřejmost. Hodinky jsou neustále v kontaktu s vaší pokožkou. Ujistěte se také, že je máte pokud možno vždy schované pod rukávem bundy a mikiny či svetru. Ochráníte je tak nejen před působením chladu, ale i před případným poškrábáním či nárazy v průběhu zimních radovánek. Pokuste se nevystavovat své chytré jablečné hodinky příliš velkému množství sněhu. Pokud k tomu náhodou dojde, zamkněte je a poté postupným otáčením digitální korunky vypuďte případnou nahromaděnou vodu z roztátého sněhu.

Aklimatizace a nabíjení

Apple Watch nepatří zrovna mezi produkty, které by člověk běžně nabíjel venku. V zimním období se ale pro jistotu pokuste vyhnout také jejich nabíjení v autě. Pokud je to nezbytně nutné, počkejte, až se auto vytopí na přijatelnou teplotu. Problém může teoreticky nastat i po příchodu do tepla. Pokud se vracíte jen z rychlého nákupu nebo přebíháte z auta do domu, nemusíte si s aklimatizací vašich Apple Watch absolutně lámat hlavu. V případě, že jste ale například trávili celý den na svahu, raději své hodinky odložte na bezpečné místo a dejte jim pro jistotu zhruba půl hodiny na to, aby se vzpamatovaly a přizpůsobily se změně teploty – poté je můžete začít opět bez obav naplno používat. V případě, že na povrchu svých hodinek zaregistrujete po návratu do tepla malé možství vodní páry, opatrně je otřete suchým hadříkem.