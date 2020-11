Nejlepší vánoční dárky pro jablíčkáře do 5000 Kč

Vánoce jsou skoro za rohem, blíží se mílovými kroky a vy jistě přemítáte, jaké dárky vybrat svým nejbližším. A vůbec se vám nedivíme, obchody jsou totiž zavřené, denně na nás ze zpráv útočí všudypřítomná koronavirová pandemie a na vánoční překvapení zkrátka nebylo tak nějak pomyšlení. Naštěstí ale pro vás máme dobrou zprávu – připravili jsme si pro vás seznam 10 nejlepších dárků, kterými byste mohli své blízké obdarovat. A příliš se nezapotí ani vaše peněženka, jelikož se se všemi pohodlně vejdete do 5 tisíc korun. Nebudeme dále otálet a rovnou se do toho pustíme, ať Ježíšek ty Vánoce nezaspí.

Sluchátka Apple AirPods – Klasika za příznivou cenu

Pokud se alespoň okrajově zajímáte o Applu, jistě vám neunikla sluchátka AirPods, která již léta ovládají žebříčky prodejnosti. A není se konec konců čemu divit, zařízení totiž nabízí velmi kvalitní zvuk za lidovou cenu, který potěší nejen nenáročné uživatele, ale i audiofily, kteří sluchátka využívají například při práci s hudbou a zvukovými efekty. Samozřejmostí je přijímání hovorů, kvalitní mikrofon, podpora nejnovějšího Bluetooth 5.0 a výdrž baterie až 24 hodin, zatímco čistého poslechu si užijete až 5 hodin. Nechybí ani hlasová asistentka Siri, váha pouhé 4 gramy a podpora nabíjecí podložky Qi, díky níž můžete zapomenout na kabely. Sluchátky AirPods tak potěšíte každého, koho se rozhodnete obdarovat.

Apple TV 4K 32GB – Všechna zábava v jednom zařízení

Pakliže si někdo z vašich známý neustále stěžuje na to, že v televizi nic nedávají a zároveň se mu nechce pořizovat chytrou televizi nebo set-top box, plně ho chápeme. Naštěstí však existuje efektivní řešení tohoto problému, které je zároveň takové „vše v jednom“. Legendární Apple TV 4K o kapacitě 32GB totiž nabízí intuitivní operační systém tvOS, nativní podporu takřka všech větších aplikací a nechybí samozřejmě ani Netflix, Apple TV+ nebo Disney+. Klasikou pak je i typický minimalistický design Applu, příjemný a praktický ovladač i poměrně vysoký výkon, alespoň tedy na poměry podobného zařízení, díky němuž si zahrajete i nějakou tu jednodušší hru na Apple Arcade. Darujte tedy pod stromeček právě Apple TV.

Klávesnice Apple Magic Keyboard – Udělejte z psaní intuitivní zábavu

Pokud si váš známý nebo kamarád často stěžuje na klávesnici, zejména pak na nepraktické ovládání a nedostatek potřebných funkcí, máme pro vás dobrou zprávu. Jeho trable by totiž mohla vyřešit klávesnice Apple Magic Keyboard, která se chlubí svým nízkoprofilovým rozložením, prémiovým designem, responzivními klávesami a především extrémní tenkostí. Nechybí ani připojení pomocí Bluetooth, díky čemuž může dotyčný používat klávesnici až 9 metrů, aniž by docházelo ke zvýšení odezvy. Díky speciální lithium-iontové baterii navíc zařízení vydrží v chodu nepřetržitě až měsíc, což rozhodně potěší každého, kdo často cestuje. Obdarujte tedy své nejbližší právě tímto praktickým zařízením.

Apple Smart Battery Case – Ideální společník na dlouhé cesty

Ačkoliv se iPhony a jablečná zařízení obecně mohou pochlubit poměrně solidní výdrží baterie, v případě dlouhých cest často dochází k jednomu nepříliš příjemnému neduhu – vybití telefonu. Samozřejmě si v dnešní době můžete s sebou vzít powerbanku, nicméně se jedná o další starost navíc. Naštěstí ale existuje jedno poměrně praktické řešení v podobě Apple Smart Battery Case, které nabízí solidní ochranu a powerbanku „na cestách“ v jednom. Pouzdro s integrovanou baterií je totiž silikované, čímž dokonale ochrání smartphonu, a zároveň disponuje kapacitou 1369 mAh, díky čemuž se výdrž zařízení prodlouží o hezkých pár hodin. Pokud tedy chcete nějakého vášnivého cestovatele potěšit, Apple Smart battery Case je ideální volbou.

Apple Pencil – Elegantní stylus potěší každého

Pokud chcete svého kamaráda či blízkého vážně potěšit, není nic lepšího než ho obdarovat něčím, co bude využívat na denní bázi a neodloží váš pracně vybraný dárek jen tak někam do šuplíku. V tomto případě je pak ideální sáhnout právě po Apple Pencil, tedy proslulém stylusu od jablečné společnosti, který nabídne nejen ultra rychlou odezvu, až 12 hodin výdrže a také líbivý design, ale především spolehlivé tlakové senzory. Právě díky nim bude denní používání o poznání jednodušší a především přesnější. Pakliže se tedy chystáte vytasit s něčím originálním, Apple Pencil je přímo ideální volbou.

Externí SSD LaCie o kapacitě 500GB – Zapomeňte na problém s dostatkem místa

Jistě znáte ten pocit, když si chcete stáhnout nějaký soubor, ale zjistíte, že je váš disk plný a vy musíte pracně vymýšlet co smažete, abyste uvolnili místo. Naštěstí pro vás však máme řešení, které tento neduh eliminuje. Externí pevný SSD disk LaCie o velikosti 500GB totiž můžete pohodlně připojit pomocí USB-C či USB 3.0 k jakémukoliv zařízení, a okamžitě tak rozšířit úložiště. Nechybí pořádně vysoká rychlost zapisování, luxusní design ve tvaru diamantu a především nízká váha, díky níž si šťastlivec, který zařízení najde pod stromečkem může disk přenášet takřka kamkoliv. Pokud tedy chcete někoho potěšit tím, že mu ušetříte další starost, disk LaCie 4TB je skvělou volbou. A třešničkou na dortu je i to, že dotyčný může libovolně kopírovat data.

Nabíječka Satechi Trio Wireless Charging Pad – Rychlé nabití za pár korun

Snad nikoho z vás pravděpodobně nepřekvapí, že kromě smartphonů, tabletů a počítačů jde dopředu i samotná technologie nabíjení, která čím dál tím více opouští prostor kabelů spjatých s konektory a porty a místo toho se zaměřuje na co nejintuitivnější a nejefektivnější přenos, tedy bezdrátový. Konec konců, koho by bavilo pořád hledat kabely, otravovat se s porty a bojovat se správným zapojením. V případě nabíječky Satechi Trio Wireless Charging Pad tak naštěstí tato nutnost mizí a uživatel může využít jednoduchého mechanismu na bázi podložky, na níž stačí položit jakékoliv jablečné zařízení a pomocí technologie Qi ho během pár desítek minut plně nabít. Pakliže tak chcete někomu udělat dvojitou radost a andbínout jim něco netradičního, právě nabíječka od Satechi je vhodnou alternativou.

Kožený pásek Nomad Active Pro pro pro Apple Watch – Fešák, který nezklame

Technologie nemusí být pouze praktická a funkční, ale také stylová, což jde s praktičností ruku v ruce. Pakliže tak znáte někoho, kdo má osobitý styl, není nic lepšího než sáhnout po něčem, co mu udělá radost právě v tomto ohledu. A vaším klíčem ke spokojenému obdarovanému by mohl být právě řemínek Nomad Active Pro pro Apple Watch, který vypadá futuristicky, prémiově a především jak se na Apple sluší, minimalisticky. Potěší i ocelová spojka a přezka, robustní konstrukce, která se jen tak nezničí a především možnost libovolně si nastavit délku. Pokud tedy někdo z vašeho okolí již dlouho básní o něčem, co z něj udělá pořádného elegána, je stylový řemínek pro Apple Watch rozhodně ideální volbou, která nezklame.

Apple Watch Series 3 Space Grey – Povinnost pro každého jablíčkáře

Pokud bychom měli ze všech Apple produktů mimo iPhone vybrat jedno jediné zařízení, které bychom považovali za nejdůležitější, byly by to právě chytré hodinky Apple Watch, které nabízejí celou řadu funkcí ulehčujících nejen každodenní život, ale také dohlížející na vaše zdraví. Zároveň hodinky doslova vybízejí k aktivnímu pohybu, dokonale snímají vaše tělesné funkce a zároveň je lze efektivně propojit se smartphonem. Pokud tedy máte v okolí nějakého vášnivého sportovce nebo zkrátka někoho, kdo chce dbát o své zdraví a zároveň mít k dispozici multifunkční zařízení, jsou Apple Watch Series 3 tou správnou volbou.

Invoxia GPS Tracker – Ztráta osobních věcí je již minulostí

Jistě znáte ten pocit, když jste u někoho na návštěvě, pohybujete se po městě, nebo jenom sedíte doma a něco si krátce odložíte. Stačí se otočit a jak praví zákon schválnosti – co se může pokazit, pokazí se. Zbytek dne tak většinou strávíte hledáním daného předmětu, což může být nanejvýš frustrující. Naštěstí ale existuje řešení, které tento palčivý problém eliminuje. Řeč je o Invoxia GPS Tracker, tedy speciálním lokátoru, který na rozdíl od konkurence nespoléhá na mobilní sítě. Zároveň je nenápadný a svým elegantním designem připomíná flashku. Na jedno nabití navíc vydrží až 6 měsíce, což rozhodně potěší. Pokud tak máte v okolí nějakého chronického ztráceče osobních věcí, tohle může být dost možná ten nejlepší dárek pod stromeček.

