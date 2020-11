Nejlepší vánoční dárky pro jablíčkáře do 2000 Kč

Vánoce se nezadržitelně blíží a řada z vás jistě přemýšlí o tom, čím obdarovat své blízké. Stejně jako každý rok se vám i letos pokusíme toto rozhodování ulehčit a přineseme vám tipy na ideální vánoční dárky pro jablíčkáře, které potěší, ale nezruinují vás.

Městský batoh Tigernu

Někdo dává přednost nošení MacBooku v brašně přes rameno, pro někoho jsou zase pohodlnější batohy. Pokud vámi obdarovaný spadá do druhé skupiny, můžete mu darovat městský batoh Tigernu se skvělým poměrem kvalita : cena. Do batohu Tigernu se vejde notebook o úhlopříčce displeje až 15,6 palců, oxfordská tkanina zaručuje skvělou odolnost vůči dešti. Batoh je navíc navržený tak, aby do něj bylo možné efektivně a přehledně uložit všechny důležité věci.

Městský batoh Tigernu pořídíte za 689 korun zde.

Fotogalerie Tigernu batoh 1 Tigernu batoh 2 Tigernu batoh 3 Tigernu batoh 4 Vstoupit do galerie

Náhlavní sluchátka Sony

V našem seznamu dárků už sice jedna sluchátka figurují, ne každému ale musí nutně vyhovovat forma do uší. Pokud vámi obdarovaný dává raději přednost klasickým náhlavním sluchátkům, představují ideální volbu Sony Sony WH-CH510. Jsou bezdrátová, lehká, skladná, a na jedno plné nabití vydrží až 35 hodin přehrávání hudby. Díky vestavěnému mikrofonu lze sluchátka využít nejen pro poslech hudby, ale také pro hlasové hovory.

Sluchátka Sony pořídíte za 890 korun zde.

Fotogalerie Sony WH 3 Sony WH 4 Sony WH 5 Sony WH 6 Vstoupit do galerie

Powerbanka Xtorm

Když na cestách dojde vašemu chytrému mobilnímu zařízení energie, není to nic příjemného. Lehká a výkonná powerbanka je skvělým dárkem pro všechny, kteří často cestují, nebo berou svůj iPhone na delší dobu do terénu. Powerbanka Xtorm nabízí v lehkém, kompaktním těle kapacitu 6000 mAh, je opatřena 12 W výstupem USB a 15W vstupem / výstupem USB-C. Je odolná, lehká, a díky pogumovanému povrchu nehrozí, že by obdarovanému vyklouzla z ruky.

Powerbanku Xtorm pořídíte za 1120 korun zde.

Fotogalerie Powerbank Xtorm 15W Power Bank Hubble 6000mAh 2 Powerbank Xtorm 15W Power Bank Hubble 6000mAh Powerbanka Xtorm 1 Powerbanka Xtorm 2 Vstoupit do galerie

Pouzdro na MacBook Thule Subterra

Pokud vám obdarovaný jedinec vlastní MacBook, určitě ho potěšíte novým pouzdrem, které je nejen funkční, ale zároveň také elegantní. Do pouzdra se vejde MacBook s úhlopříčkou displeje až 15 palců, kvalitní nylon ochrání MacBook před řadou vnějších škodlivých vlivů včetně vody (potápění s ním vám nicméně ale nedoporučujeme). Pouzdro Thule Subterra se zapíná na zip a je opatřené vnější kapsou na různé drobnosti.

Pouzdro na MacBook Thule Subterra pořídíte za 1299 korun zde.

Fotogalerie Thule Subterra 1 Thule Subterra 2 Thule Subterra 3 Thule Subterra 4 Vstoupit do galerie

Chytrá láhev Equa Smart

Pitný režim je důležitý po celý rok. Pokud chcete vámi obdarované osobě zpříjemnit jeho dodržování, můžete mu pod stromeček letos nadělit chytrou láhev Equa Smart. Nejen že skvěle vypadá, ale je také lehká, odolná, a díky dvoustěnnému plášti umí udržet teplotu tekutiny. Je opatřená snímatelným světelným trackerem, díky kterému bude dotyčného vždy účinně motivovat k optimálnímu příjmu tekutin. Láhev má objem 680 ml, je z nerezové oceli s víčkem z pravého mramoru a snadno se udržuje.

Chytrou láhev Equa Smart pořídíte za 1490 korun zde.

Sluchátka Apple Beats Flex

Jsou chvíle, kdy hlasité přehrávání hudby není zrovna nejvhodnější. V takových momentech přichází na řadu sluchátka. Pokud při výběru letošních vánočních dárků sáhnete po Apple Beats Flex, rozhodně neuděláte chybu. Bezdrátová sluchátka do uší Apple Beats Flex jsou opatřená plochým kabelem, nabízí možnost přehrávání médií i hovorů, a disponují funkcí automatické rozpoznání ucha. Jsou osazená čipem Apple W1, na jedno plné nabití vydrží až dvanáct hodin poslechu.

Sluchátka Apple Beats Flex pořídíte za 1499 korun zde.

Fotogalerie Beats Flex fb Beats Flex 12 Beats Flex 11 Beats Flex 10 +2 Fotek Beats Flex 9 Vstoupit do galerie

Externí HDD LaCie Mobile Drive 1TB

Úložiště navíc se vždy hodí – s externímHDD LaCie Mobile Drive 1TB obdarovanému zajistíte, že bude mít své dokumenty, filmy, fotografie, hry … zkrátka cokoliv. Externí disk LaCie Mobile Drive má velikost 2,5 palce, využívá rozhraní USB 3.2 Gen 1 a váží pouhých 270 gramů, což z něj činí ideální doplněk na cesty – ať už na dovolenou, do školy, nebo třeba do kanceláře, a jeho kapacita činí 1TB.

Externí HDD LaCie Mobile Drive 1TB pořídíte za 1699 korun zde.

Fotogalerie Lacie Mobile Drive 1TB 2 Lacie Mobile Drive 1TB 3 Lacie Mobile Drive 1TB 4 Vstoupit do galerie

Nabíjecí stojánek ZENS

Nabíjení je nedílnou součástí použivání chytrých mobilních zařízení i jejich příslušenství. Pokud víte, že vám obdarovaný je majitelem iPhonu a zároveň také bezdrátových sluchátek AirPods, můžete mu dát nabíjecí stojánek ZENS. Hliník mu propůjčuje lehkost a zároveň i odolnost, kromě AirPodů a iPhonu dokáže tento šikovný pomocník nabít také Apple Watch.

Nabíjecí stojánek ZENS pořídíte za 1790 korun zde.

LED Pásek Elgato Eve Light Strip

Potrpí si vámi obdarovaný na vybavení chytré domácnosti, potažmo na osvětlení? Pak zajisté nic nezkazíte tím, že mu nadělíte LED pásek Elgato Eve Light Strip. Tento dvoumetrový světelný LED pásek je kompatibilní s platformou HomeKit, nabízí celé barevné spektrum a k jeho ovládání není zapotřebí žádný hub – stačí jen zapojit a správat. Elgato Eve Light Strip lze navíc prodloužit až na deset metrů.

LED pásek Elgato Eve Light Strip pořídíte za 1990 korun zde.

Fotogalerie Elgato Eve Light Strip 3 Elgato Eve Light Strip 2 Elgato Eve Light Strip 1 Vstoupit do galerie

Reproduktor Niceboy RAZE 3

Bez poslechu hudby dnes vydrží asi jen málokdo. V případě, že vámi obdarovaný zrovna nefandí poslechu přes klasická sluchátka, můžete mu pod stromeček nadělit Bluetooth reproduktor Niceboy RAZE 3 s výkonem 50W, frekvenčním rozsahem 65 Hz – 20000 Hz, rádiem a možností ovládání z iOS zařízení. Reproduktor nabízí konektivitu Bluetooth 5.0, je opatřen mikrofonem, AUX a 3,5 mm jackem.

Reproduktor Niceboy RAZE 3 pořídíte za 1999 korun zde.