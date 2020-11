Nejlepší vánoční dárky pro jablíčkáře do 1000 Kč

Doba nakupování vánočních dárků je opět tady a jelikož současná situace jen těžko umožňuje jejich výběr osobně konzultovat se specialisty v obchodech a osobně si artikl prohlédnout, musí se většina z nás při vybíraní spolehnout na internetové obchody. Přehršel nabízeného zboží však mnohým může výběr dárků pro jejich nejbližší značně ztížit, níže tak přicházíme se seznamem deseti nápadů, kterými je možné se letos inspirovat a které se zajisté budou pod stromečkem hodit každému jablíčkáři.

Elago kryt pro iPhone 12 (Pro) z tekutého silikonu

Zatímco za oficiální Apple kryty na jeho iPhony je třeba si připlatit, nabídka obalů od ostatních výrobců je jednak široká, jednak kvalitní a jednak cenově přívětivější. Ukázkovým příkladem toho jsou i kryty značky Elago z tekutého silikonu, které se krom kompletní ochrany iPhonu chlubí i velmi příjemným povrchovým zpracováním a jednoduchým čištěním nečistot z jejich zevnějšku i vnitřku. Zároveň zachovávají podporu bezdrátového nabíjení a přichází s čistým, ale stylovým designem, který pod vánočním stromečkem potěší bezesporu každého majitele iPhone 12.

Kryt Elago pro iPhone 12 (Pro) můžete zakoupit za 587 korun zde

Stylový ochranný kryt pro iPhone 12 (Pro) od Karl Lagerfeld

Kryty na smartphony už dávno nejsou jen věcí jejich ochrany. Čím dál častěji se z nich stávají i designové prvky a jinak tomu není ani u letošní řady krytů na iPhone 12 od značky Karl Lagerfeld, která se pyšní stylovými urbanistickými motivy a neudělá díru do peněženky. Proč nedat novopečenému majiteli iPhone 12 k Vánocům dárek, který elegantně kombinuje praktičnost a styl?

Stylový kryt od Karl Lagerfeld můžete zakoupit za 599 korun zde

Brýle pro virtuální realitu LEA VRZ

Chcete svým dárkem překvapit a zároveň obdarovanému zajistit dlouhé hodiny zábavy, které si bude moci užít třeba ještě během Štědrého večera? V takovém případě za zvážení bezesporu stojí stále populárnější brýle pro virtuální realitu. A to například v podobě modelu LEA VRZ, které je nyní možné zakoupit za pouhých 625 Kč. VR brýle LEA VRZ podporují zařízení s úhlopříčkou mezi 4,5 a 6,3″, bez problému se tak mezi ně vejde i letošní iPhone 12, jeho menší verze iPhone 12 mini i výkonný iPhone 12 Pro. Zcela nový prožitek virtuální reality pak tento model přináší i díky moderní 3D obrazovce, jeho kompaktním rozměrům i zabudovaným sluchátkům, které však pro fajnšmekry nabízí i možnost jejich zastrčení a jednoduchého nahrazení jinými špuntovými sluchátky vlastního výběru.

Brýle pro virtuální realitu můžete zakoupit za 625 korun zde

Bezdrátová sluchátka Niceboy HIVE podsie

Sluchátka již léta platí za vždy vděčný vánoční dárek a jestliže sháníte kvalitní model za příjemnou cenu, s bezdrátovými špunty HIVE podsie od značky Niceboy zkrátka nemůžete pochybit. Jejich zvuk bývá v dané cenové kategorii řazen mezi ty nejlepší, potěší ale také jejich solidní 15h výdrž, odolnost vůči prachu a vodě na stupni IP54 a přítomnost chytrých tlačítek, které ulečují jak poslech hudby, tak například i hands-free telefonování. Zejména milovníci kvalitních dunivých basů pak ocení použitou technologii MaxxBass.

Bezdrátová sluchátka můžete zakoupit za 777 korun zde

Kvalitní, lehká a plně nastavitelná selfie tyč

Selfie tyče představují jednoduchou a přitom efektivní metodu, jak si plně užít vymožeností předního fotoaparátu smartphonu a zaznamenat si důležité zážitky jak bez krkolomných snah o nalezení vhodné pozice pro zmáčknutí spouště, tak i bez dohadů, čí ruka je nejdelší a měla by fotku pořídit. Do naprosté dokonalosti se pak selfie tyče podařilo dotáhnout značce Baseus, která nabízí plně nastavitelnou selfie tyč, navíc s rozložitelným podstavcem pro přeměnu na stabilní stativ, vyjmutelným dálkovým ovládáním a 360° otočným kloubem umožňujícím zachytit scenerii z jakéhokoli úhlu. Tyč pak podporuje široké spektrům smartphonů s úhlopříčkou až 6,5″ s iOS a Androidem a je možné ji rozložit až do délky 69 cm. Složit přitom tyč možné do velmi kompaktní velikosti necelých 20 centimetrů a aby toho nebylo málo, její váha 209 gramů umožňuje bezproblémovou manipulaci během fotografování. Pořídit si fotku u vánočního stromečku nikdy nebylo jednodušší.

Selfie tyč Baseus můžete zakoupit za 800 korun zde

Univerzální stylus FIXED Pin

Šmouhy od prstů na novém smartphonu nebo tabletu umí často být pořádným trnem v oku, ostatně už jen proto, jak mohou kazit estetiku jinak designově naprosto špičkově propracovaných zařízení. O problémech s ovládáním dotykových displejů prstem při kreslení či psaní ani nemluvě. Situací, kdy se hodí vlastnit stylus pero, by se zkrátka dala najít celá řada. A když už používat stylus, proč ne univerzální, přesný a za přijatelnou cenu? FIXED se svým aktivním stylusem Pin umožňuje používání na všech dotykových plochách, a to nepřetržitě na jedno nabití až po dobu 5 hodin. Navíc přichází i s vlastním pouzdrem, z něhož stačí pero vyjmout a to se automaticky zapne, díky čemuž kdykoli umožňuje okamžité použití. Přesné psaní jako s opravdovou propiskou pak zajišťuje tvrzený hrot z polyacetalu.

Stylus FIXED Pin můžete zakoupit za 801 korun zde

Vodotěsný bezdrátový reproduktor od JBL

Poslech hudby často nebývá pouze otázkou sluchátek. Mít u sebe bezdrátový reproduktor může zpříjemnit jakoukoli činnost, ať už se jedná o klidné posezení s návštěvou, výlet mimo domo nebo třeba poslech koled během vánočních svátků. Bluetooth reproduktor GO 2 nejenže přichází s vyladěným zevnějškem, ale v první řadě zaručuje kvalitní poslech z dílny léta ověřeného výrobce JBL. Model umožňuje streamovat hudbu více než 5 hodin na jedno nabití a nově přichází také s vodotěsnou konstrukcí, díky níž si ho s sebou lze vzít doopravdy kamkoli, včetně pláže nebo bazénu. K dispozici je za velmi přívětivých 849 Kč, a to rovnou ve 12 barevných provedeních, z nichž si vybere opravdu každý.

Bluetooth reproduktor můžete zakoupit za 849 korun zde

Fitness náramek Xiaomi Mi Band 5

Jen pár dnů dělí vánoční svátky od oslav Nového roku a jak už to tak bývá, ty jsou často spjaty s novoročními předsevzetími. Těžko se ale začíná cvičit či sportovat bez kvalitního vybavení. Hned několika much jednou ranou je však možné se zbavit s fitness náramkem Xiaomi Mi Band 5, jenž si oproti předchozí generaci zásadně rozšířil paletu podporovaných sportovních aktivit a funguje jako nenahraditelný pomocník pro již 11 sportů. Samozřejmostí jsou pak i další se sportováním spjaté funkce včetně např. měření tělesného tepu, tlaku, detekce chůze a běhu, monitorování spánku a dalších. Rovněž náramek nabízí vodotěsnost, výdrž až 14 dní na jedno a přichází i s usnadněným nabíjením pomocí magnetické nabíječky. Jeho používání pak může zpříjemnit i možnost jeho využití jako vzdálené spouště pro fotoaparát telefonu.

Fitness náramek můžete zakoupit za 890 korun zde

Bezpečný a stylový obal na MacBook

Nechránit si svůj MacBook se nevyplácí, to snad nemusíme rozvádět. Máte však ve svém okolí někoho, kdo ochranu svého MacBooku zanedbává a dokonce postrádá i tolik užitečný obal? Pak se 13″ Sleeve od Tomtocu jeví jako ideální dárek. Stylový obal za díky aktuálním slevám velmi příjemnou cenu 934 Kč nabízí propracovaný vzhled, který rozhodně nikoho neurazí a zejména pak kvalitní dvojitý systém výztuží, který dokáže efektivně pohltit nárazy a ochránit tak MacBook před nežádoucím poškozením. Sleeve, určený pro MacBooky Pro a Air vydané po roce 2016 včetně, obsahuje také vnější kapsu pro potřebné příslušenství.

Obal na MacBook můžete zakoupit za 934 korun zde

Držák do auta s podporou bezdrátového nabíjení

Smartphony si v našich autech postupně vydobyly naprosto nenahraditelnou roli. Využíváme je pro navigaci, pro poslech skladeb, hands-free telefonování a celou řadu dalších aktivit. Aby však jejih používání uvnitř vozidla bylo co nejkomfortnější, je třeba kvalitního držáku a jestliže u některého není možné pochybit, je jím držák Epico Sensor. Ten zajišťuje pevný úchyt na ventilační mřížku interiéru auta pro všechny smartphony o šířce 60 až 95 mm a zároveň funguje i jako Qi bezdrátová nabíječka s podporou rychlo-nabíjení. Řidič už se tak nebude muset obávat, že by mu navigace kvůli vybité baterii vypověděla službu ještě před příjezdem do destinace. Držáky smartphonů sice platí za evergreeny vánočních dárků moderní doby, Epico Sensor však krom pouhého úchytu zařízení přináší i nebývalý komfort při jejich používání. A takový dárek bude dozajista patřičně oceněn.

Držák do auta Epico můžete zakoupit za 999 korun zde