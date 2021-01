Na výrobě Apple Car by se mohl podílet i Mecedes

Apple Car je v posledních týdnech velké téma. O tomto ne příliš dobře utajovaném produktu Applu se znovu začalo výrazněji hovořit před Vánoci, neboť se na světlo světa dostalo několik poměrně zajímavých informací, které přinesl server Routers. Další vlnu zájmu vyvolala nedávno zveřejněná informace o tom, že se na výrobě finálního produktu bude kromě Applu podílet i automobilka Hyundai. Nyní se zdá, že korejská značka nebude jedinou automobilkou, se kterou si Apple „plácne“.

Jak se totiž ukázalo, Apple je v pokročilých fázích vyjednávání i automobilkou Mercedes-Benz. Rozsah této potenciální spolupráce není známý, dá se však očekávat, že Apple hledá další partnery, kteří mu pomohou s výrobou plánovaného vozu elektromobilu s autonomním řízením.

Dle předchozího vyjádření zástupců automobilky Hyundai Apple kontaktoval několik velkých výrobců, se kterými údajně rozebírá svůj záměr a snaží se najít partnera, se kterým vybuduje zcela novou výrobní halu, která by měla produkovat až 100 000 vozů ročně.

Dle dříve zveřejněných informací by měla spolupráce s Hyundai spočívat v tom, že obě společnosti společně postaví nové výrobní haly v USA. Spolupráce s Mercedesem se tak může týkat výrobních kapacit například v Evropě. Jakkoliv je finální produkt ještě velice daleko, a dle některých informací se vozu jako takového dočkáme nejdříve za pět let, dá se očekávat, že se v letošním roce bude objevovat čím dál tím více novinek týkající se „Apple Car“. Spolupráce s Hyundai by měla být stvrzena někdy v březnu letošního roku, a pokud se tak stane, celá záhada jménem Apple Car, nebo dříve Project Titan, začne dostávat konkrétní obrysy.